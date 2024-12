Environ 130 billions de dôngs pour mener la restructuration du personnel public

Le ministère de l’Intérieur a estimé qu’environ 130 billions de dôngs (5,1 milliards d'USD) sont nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les régimes pour les fonctionnaires, les employés publics et les travailleurs dans le cadre du plan de rationalisation de l’appareil organisationnel du système politique.

La somme comprend 111 billions de dôngs pour le paiement des politiques des fonctionnaires, 4 billions de dôngs pour les travailleurs, 9 billions de dôngs pour les politiques liées aux fonctionnaires communaux, 4 billions de dôngs pour les cotisations d’assurance sociale et 2 billions de dôngs pour les coûts de formation et de développement, a-t-il indiqué dans un projet de décret récemment soumis au gouvernement.

Selon le projet de décret, le financement du plan proviendra du budget de l’État et des revenus des unités publiques autofinancées.

Le ministère a expliqué que le processus de rationalisation du personnel réduira les dépenses courantes et réduira la contribution du budget de l’État à l’assurance sociale, à l’assurance maladie et aux cotisations syndicales des fonctionnaires, des agents publics et des employés du secteur public qui partent à la retraite. Cela entraînera une réduction de 22% de ces coûts, ainsi qu’une réduction de 10% du fonds de bonus.

Le gouvernement espère économiser environ 113 billions de dôngs pour le budget de l’État au cours des cinq prochaines années.

Les nouvelles politiques s’appliquent aux fonctionnaires, aux agents publics, aux cadres et aux fonctionnaires spécialisés, ainsi qu’aux employés travaillant sous contrat à durée déterminée conformément au Code du travail avant le 15 janvier 2019.

Les employés sous contrat à durée déterminée seront traités de la même manière que les fonctionnaires dans le cadre de ces politiques. Cependant, ceux qui ont déjà été informés de leur départ à la retraite avant l’entrée en vigueur de la décision officielle de restructuration ne seront pas couverts par ces politiques.

