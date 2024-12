Les recettes du budget de l'État sur 11 mois ont augmenté de 16,1%

Du côté des dépenses, le budget de l'État a utilisé 73,6% de son objectif de dépenses pour 2024, ce qui représente une augmentation de 4,7% par rapport à l'année précédente.

Le budget central a mobilisé 24,7 mille milliards de dôngs à partir des réserves pour financer des missions de défense, de sécurité et soutenir les collectivités locales dans la gestion des catastrophes naturelles et des épidémies.

Une partie de ces dépenses provient du fonds de contingence 2024, s'élevant à 24.700 milliards de dôngs. Il a été consacré aux tâches essentielles de défense et de sécurité nationales, au soutien aux localités ayant des missions urgentes, à la prévention et au contrôle des épidémies et au rétablissement de la production après les catastrophes naturelles et les épidémies.

Par ailleurs, le ministère des Finances a alloué 16.780 tonnes de riz provenant des réserves nationales pour aider les localités à se remettre des catastrophes naturelles.

Le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a exhorté tout le secteur à s'efforcer de collecter le plus de recettes possible, tout en assurant un bon équilibre entre le budget central et les budgets locaux.

