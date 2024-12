Dialogue entre le Premier ministre et les agriculteurs

Le dialogue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et les agriculteurs a eu lieu dans la matinée du 31 décembre sous format hybride, avec la participation des autorités des 63 provinces et grandes villes du pays.

Placé sous le thème "Susciter le désir des agriculteurs de s’enrichir pour un développement national prospère et heureux, en vue de faire entrer le pays en toute confiance dans la nouvelle ère", l’événement a également réuni des représentants de nombreux ministères, secteurs et organismes centraux, des experts, des scientifiques, des entrepreneurs et plus de 2.000 agriculteurs et représentants de coopératives.

Le dialogue a permis de saluer les contributions importantes des agriculteurs, des coopératives et de tous ceux qui travaillent dans les secteurs agricole et rural au développement national en 2024, aidant à atteindre les objectifs fixés, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement a souligné les réalisations exceptionnelles du secteur agricole en particulier, dont un import-export record d’environ 62,5 milliards d'USD, soit un niveau largement supérieur à l'objectif de 55 milliards d'USD assigné par le Premier ministre.

Cela a affirmé la position et le rôle de l’agriculture, de la ruralité et des agriculteurs dans le développement global du pays, a indiqué Pham Minh Chinh.

Appréciant le thème du dialogue, le Premier ministre a demandé aux participants de rechercher des solutions pour réaliser des percées de développement en 2025, de partager de bonnes expériences et de précieuses leçons pour développer une agriculture écologique, des agriculteurs et des zones rurales modernes...

Avant le dialogue, le Comité central de l’Union des agriculteurs vietnamiens (VNFU) avait collecté des questions, avis et propositions des agriculteurs, des coopératives, des agronomes et des entreprises spécialisées dans l’agriculture. Près de 3.000 questions, avis et propositions avaient ainsi été envoyés au gouvernement et au Premier ministre.

Le dialogue entre le Premier ministre et les agriculteurs a lieu chaque année depuis 2018, à l'exception de 2021 en raison des impacts de la pandémie de COVID-19.

