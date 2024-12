Les investisseurs vietnamiens à la conquête du globe

La croissance soutenue des investissements à l’étranger par les entreprises vietnamiennes témoigne de leur ambition et contribue activement à la modernisation et à l’internationalisation de l’économie nationale.

Les entreprises vietnamiennes sont actuellement présentes dans 79 pays et territoires à travers le monde, se focalisant sur 16 secteurs et domaines d’activité. Les investissements vietnamiens à l’étranger ont atteint environ 598,7 millions d’USD au cours des 11 derniers mois de 2024, en hausse de 51,6% par rapport à la même période l’année dernière, selon les dernières données publiées par l’Office général des statistiques (GSO).

Les investisseurs vietnamiens ont concentré leurs efforts sur le secteur des sciences et des technologies, investissant 200,5 millions d’USD, soit 33,5% du capital total, dans des activités professionnelles de ce domaine. L’industrie de la transformation et de la fabrication se classe au deuxième rang avec 108,8 millions d’USD, suivie de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, d’eau chaude et de climatisation avec 94,6 millions, l’exploitation minière avec 60,7 millions, l’entreposage et le transport avec 38,6 millions, le commerce de gros et de détail, la réparation d’automobiles, de motos, d’autres véhicules à moteur avec 38,1 millions, et les autres services avec 10,4 millions.

Parmi les 31 pays et territoires recevant des investissements du Vietnam au cours de la période considérée, le Laos a pris la tête avec 160,7 millions d’USD, suivi de l’Indonésie (137,7 millions), l’Inde (90,1 millions), les États-Unis (71,4 millions) et les Pays-Bas (54,6 millions).

Des figures de proue

Ces derniers temps, les investissements étrangers du Vietnam ont connu de nombreux succès, notamment dans le secteur des technologies de l’information. Le ministère de l’Information et de la Communication a révélé que près de 1.500 entreprises technologiques vietnamiennes opèrent désormais à l’inter-national. Parmi elles, certaines, comme Viettel Global, ont réalisé des chiffres d’affaires à plusieurs milliards d’USD.

En 2023, pour la première fois, les revenus des investissements à l’étranger de Viettel ont atteint plus de 3,6 milliards d’USD, dépassant de 105% l’objectif fixé, établissant ainsi un record.

À l’heure actuelle, Viettel Global fournit des services à près de 100 millions de clients dans 10 pays, englobant une population totale de 270 millions d’habitants. L’entreprise occupe actuellement la première place en termes de part de marché sur six marchés étrangers, ce qui en fait la seule marque de télécommunications de l’Asie du Sud-Est à figurer dans le classement Global 500 de Brand Finance, comme l’a souligné son directeur adjoint général, Hà Thê Duong. “Viettel Global occupe la première position en termes d’abonnés sur six de ses dix marchés, dont quatre pays en Asie, un en Afrique et un en Amérique. La croissance annuelle moyenne de Viettel Global dépasse les 20%, soit cinq fois plus élevée que celle de l’industrie mondiale des technologies, évaluée entre 3% et 4%”, a-t-il déclaré.

En plus de son engagement dans les télécommunications, Viettel Global se concentre également sur le développement de services de portefeuilles électroniques, principalement en Afrique et en Amérique.

Procédure administrative

Dans le domaine de l’industrie de transformation, la Société par actions des produits laitiers du Vietnam (Vinamilk), une marque commerciale établie depuis des années, a acquis une position de fierté sur la scène mondiale du lait. Classée par l’organisation Brand Finance comme la 6e marque commerciale mondiale du secteur, elle affiche une valeur de 3 milliards d’USD.

En parallèle de son succès sur le marché intérieur, Vinamilk a mis en œuvre une stratégie d’internationalisation ambitieuse, s’implantant dans une soixantaine de pays et exportant ses produits vers des marchés aussi exigeants que les États-Unis, le Japon et la République de Corée.

D’ici 2026, Vinamilk prévoit de poursuivre ses investissements dans des succursales étrangères telles que Driftwood (États-Unis), Lao-Jagro Development (Laos), Angkormilk (Cambodge) et la joint-venture Del Monte - Vinamilk (Philippines).

Malgré les succès remarquables de nombreuses entreprises vietnamiennes dans leur expansion sur les marchés internationaux telles que Viettel, TH, FPT ou Vinamilk, de nombreuses autres rencontrent des difficultés pour rivaliser avec leurs concurrents étrangers. Cette réalité souligne l’importance pour les sociétés vietnamiennes opérant à l’étranger de se préparer méticuleusement sur le plan juridique.

Afin de stimuler les investis-sements à l’étranger dans des secteurs clés tels que les infrastructures et les technologies de l’information, il est nécessaire de simplifier les procédures administratives, d’accélérer l’évaluation et l’approbation des projets, et de renforcer la coopération entre les entreprises et les autorités locales. Les ambassadeurs et les conseillers commerciaux doivent jouer un rôle de facilitateur, tandis que le gouvernement doit mettre en place des politiques incitatives tout en veillant à la qualité des investissements et en renforçant la transparence.

