Les fournisseurs étrangers ont payé 341 millions d'USD d’impôts en 2024

Au total, 120 fournisseurs étrangers ont enregistré, déclaré et payé des impôts d’une valeur de plus de 8,68 billions de dôngs (341 millions d'USD) via le portail électronique du Département général des impôts (GDT) cette année, soit une augmentation de 26% par rapport à l’année précédente et de 74% par rapport à l’objectif annuel.