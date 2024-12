Les bons résultats économiques de 2024 ouvrent la voie à un futur radieux

Dans quelques jours, le "train économique de 2024" arrivera à destination. Malgré les innombrables défis, l’économie du Vietnam a atteint son objectif : la croissance du PIB a dépassé 7% ; tous les 15 objectifs principaux ont été atteints et même surpassés ; près de 40 milliards d’USD ont été attirés sous forme d’investissements directs étrangers (IDE) et l’investissement réel a atteint des niveaux remarquables.

La santé globale de l’économie s’est redressée de manière significative, comme en témoigne le revenu de l’État. Rien qu’en matière de recettes fiscales, le montant a dépassé 1,7 trillion de dôngs, atteignant 116% des prévisions au 18 décembre. On estime qu’en 2024, le revenu total sous gestion fiscale dépassera d’environ 245.588 milliards de dôngs les prévisions, soit 113,7% des recettes de 2023.

Transformer l’impossible en possible

Un autre point marquant de 2024 est l’achèvement de projets d’infrastructures clés, réalisés avec un esprit de travail "à toute épreuve", comme le projet de ligne à haute tension 500kV, circuit 3, reliant Quang Trach (Quang Binh) à Phô Nôi (Hung Yên). Sous la direction du gouvernement et du Premier ministre, ce projet a été mis en service à un rythme "fulgurant", et sa qualité a été prouvée par sa résilience face au passage du typhon Yagi.

Phan Duc Hiêu, membre permanent de la Commission économique de l'Assemblée nationale, a déclaré que l’achèvement de ce projet constitue un modèle d’efficacité dans l’utilisation des fonds publics et dans la lutte contre le gaspillage. La ligne de transmission 500kV Quang Trach - Phô Nôi mise en service a apporté d’énormes avantages économiques tout en offrant de nouvelles opportunités pour le développement de la production et des affaires.

Allant au-delà d’un simple projet clé du secteur de l’électricité, la ligne 500kV circuit 3 symbolise l’esprit de "transformer l’impossible en possible" et de "ne discuter que de l’action, pas de la régression", des principes constamment soulignés par le gouvernement et le Premier ministre dans leurs directives de gestion tout au long de l’année 2024.

Achever les projets d’autoroutes

Cette année, le Premier ministre a également lancé la campagne "500 jours et nuits de détermination élevée, d’efforts considérables, pour réussir à achever les projets d’autoroutes". Une série de projets d’autoroutes ont ainsi été lancés, achevés et mis en exploitation, tels que l’autoroute Dông Dang - Trà Linh, Huu Nghi - Chi Lang, l’extension du terminal T2 de l’aéroport international Nôi Bài, ainsi que les tronçons autoroutiers Diên Châu - Bai Vot et Cam Lâm - Vinh Hao.

Selon le ministère des Transports, la phase I du projet d’autoroute Nord-Sud a été achevée, portant la longueur totale des autoroutes à 2.021 km à travers le pays. Par ailleurs, environ 1.700 km d’autoroutes sont actuellement en construction, incluant des projets sur les axes Nord-Sud, Est-Ouest, ainsi que des connexions dans les régions du Nord-Ouest, du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre), et des projets reliant 48 provinces et villes. Parmi eux, environ 1.200 km devraient être achevés d’ici 2025.

Poursuivant les réussites de 2024, les objectifs pour 2025 sont tout aussi ambitieux, avec notamment un objectif de croissance à deux chiffres, c’est-à-dire supérieur à 10%. Dans son dernier télégramme, le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le ministère du Plan et de l’Investissement de collaborer avec les agences concernées pour réexaminer et élaborer un scénario visant cette croissance. Lors de la conférence de bilan du ministère du Plan et de l’Investissement le 28 décembre, le Premier ministre a souligné que si la croissance reste modeste, à 6,5-7% dans les années à venir, le pays ne pourra pas atteindre les deux objectifs historiques des 100 ans : le centenaire de la fondation du Parti et celui de la République socialiste du Vietnam.

Pour faire avancer le pays vers une nouvelle position et devenir une nation à revenu élevé d’ici 2045, une croissance à deux chiffres est presque incontournable. Le Dr. Nguyên Van Dang, de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh, a également averti que de nombreux pays tombent dans le piège du revenu intermédiaire en raison d’une croissance stable mais modérée. Selon lui, le Vietnam doit accélérer son développement et ne peut pas se contenter d’une croissance lente et continue. "Nous pouvons augmenter le PIB par habitant à 8.000-9.000 USD, mais sans franchir la barre des 10.000 USD, nous resterons dans le groupe des pays à revenu intermédiaire élevé, sans rejoindre les nations développées ayant un PIB par habitant supérieur à 13.000 USD et un indice de développement humain au-delà de 0,8. C’est un défi de taille", a-t-il analysé.

Objectif de 10% de croissance

Pour atteindre une croissance à deux chiffres, les bases de cet objectif doivent être solidement établies. En 2024, au-delà des performances chiffrées déjà mentionnées, les actions du gouvernement ont marqué des avancées notables dans de nombreux domaines.

Cela inclut le renforcement de la construction et de l’amélioration des institutions, la lutte contre le gaspillage, la conduite d’une révolution visant à rationaliser l’administration conformément aux directives du Parti, ainsi que le lancement de projets ambitieux tels que la ligne ferroviaire à grande vitesse ou la relance de l’énergie nucléaire. Ces initiatives constituent des préparatifs actifs pour inaugurer une "ère de l’essor".

Comme l’a souligné le Dr. Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l’Institut d’économie du Vietnam, il est impératif d’assurer une préparation adéquate en termes de réflexion, d’attitude, de conditions et de ressources nécessaires. Faute de quoi, cet objectif risque de rester un simple rêve, voire une illusion.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a mis l’accent sur l’importance des institutions, les qualifiant de ressource et de moteur de développement. Selon lui, investir dans les institutions équivaut à investir dans le développement. Des institutions bien conçues peuvent catalyser le progrès, tandis que des structures inadaptées risquent de le freiner. Leur amélioration est essentielle pour accomplir les deux missions stratégiques : bâtir et défendre la Patrie.

Dans cette perspective, les institutions doivent être en avance sur leur temps, ouvrant la voie à des avancées significatives. Elles doivent exploiter pleinement le potentiel créatif du pays et répondre aux exigences croissantes liées à l’industrialisation, à la modernisation et à l’intégration internationale. Ces éléments sont fondamentaux pour atteindre une croissance à deux chiffres dans les années à venir et réaliser les deux objectifs centenaires fixés par le Parti.

Les différents secteurs économiques doivent également adopter une démarche proactive pour soutenir cet objectif. Du point de vue de l’industrie et du commerce, le ministre Nguyên Hông Diên a insisté sur le fait que le secteur industriel doit viser une croissance de 12 à 13% pour contribuer à l’objectif global.

En 2024, ce secteur a enregistré une croissance d’environ 8,4%, partant d’une base relativement basse de l’année précédente. Cependant, en 2025, il devra progresser à un rythme équivalent à 1,5 fois celui de 2024. "C’est un défi de taille, nécessitant une véritable transformation dans notre façon de penser et une détermination sans faille dans nos actions", a déclaré le ministre.

Le Dr. Nguyên Dinh Cung, ancien directeur de l’Institut de recherche en gestion économique du Vietnam, a quant à lui insisté sur l’importance de lever les obstacles institutionnels et d’abandonner la mentalité restrictive de "si l’on ne peut pas gérer, on interdit". Il estime par ailleurs indispensable de promouvoir le secteur des entreprises privées, qui ne contribue actuellement qu’à hauteur de 10 % au PIB, mais qui pourrait devenir un moteur crucial de l’économie.

"Pour que le pays progresse, atteigne une croissance économique soutenue et dispose d’une économie indépendante et autonome, il est impératif de renforcer la communauté des entrepreneurs vietnamiens et celle des chercheurs en sciences et technologies. Ces deux groupes sont étroitement liés et indissociables", a-t-il affirmé.

"Sans technologie, sans capacité à absorber et à transférer les innovations technologiques, et sans une communauté robuste d’entreprises privées, une économie indépendante et autonome est hors de portée", a conclu le Dr. Nguyên Dinh Cung.

