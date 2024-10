Les recettes budgétaires des activités d'import-export augmentent de 13,5%

Les recettes budgétaires de l'État provenant des activités d'import-export au cours des neuf premiers mois de 2024 ont atteint plus de 306.000 milliards de dôngs (12,4 milliards d'USD), soit 81,7% de l'objectif fixé et une augmentation de 13,5% par rapport à la même période de l'année dernière, a rapporté le Département général des douanes du Vietnam (GDVC).



La valeur totale des importations et des exportations du pays a atteint près de 579 milliards d'USD, en hausse de 16,3% sur un an. Les exportations ont été évaluées à près de 300 milliards d'USD, marquant une hausse annuelle de 15,4%, tandis que les importations ont totalisé 279 milliards d'USD, en hausse de 17,3%, ce qui a donné lieu à un excédent commercial de 20,8 milliards d'USD.

Pour 2024, l'Assemblée nationale a chargé le GDVC de collecter 375.000 milliards de dôngs pour les caisses de l'État, dont 204 000 milliards de dôngs attendus des activités d'import-export.

Le département général prévoit de continuer à réformer les politiques et procédures douanières pour assurer une gestion efficace, prévenir la fraude commerciale et mieux accomplir les tâches de sauvegarde de la souveraineté nationale et de garantie de la sécurité économique.

Il a noté que la contrebande et le transport transfrontalier illégal de marchandises restent complexes, avec une augmentation des cas montrant des signes criminels. Au troisième trimestre 2024, le nombre de cas examinés par les autorités douanières a augmenté de 25% par rapport à l'année précédente, et le nombre de cas transférés à d'autres agences compétentes pour enquête a augmenté de 50%.

