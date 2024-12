La chaussure vietnamienne devrait réaliser 27 milliards d'USD à l’export en 2024

L’industrie vietnamienne de la chaussure et du cuir devrait générer 26 à 27 milliards d'USD à l’export en 2024, soit une augmentation de 3 milliards d'USD par rapport à l’année précédente, capitalisant sur les accords de libre-échange signés pour stimuler les expéditions, selon l’Association du cuir, des chaussures et des sacs à main du Vietnam (Lefaso).

La vice-présidente et secrétaire générale de Lefaso, Phan Thi Thanh Xuân, a souligné la position mondiale du Vietnam en tant que troisième producteur mondial de chaussures, derrière la Chine et l’Inde, et deuxième exportateur.

Photo : VNA/CVN

Elle a fait savoir que l’Amérique du Nord était en tête des destinations d’exportation, représentant 41,4% des chaussures et 47% des exportations de sacs à main, suivie par l’Union européenne, avec respectivement 29,5% et 25,4%.

Les 16 principaux marchés, dont les États-Unis, la Chine, le Japon, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la République de Corée, le Canada, la France, l’Espagne, l’Italie et l’Australie, ont représenté plus de 88,4% du chiffre d’affaires total des exportations.

La responsable a indiqué que l’industrie vietnamienne de la chaussure et du cuir a montré une forte reprise depuis fin 2023, les principales entreprises obtenant des contrats jusqu’à la mi-2025.

Les experts ont déclaré qu’il était important de développer l’industrie de soutien nationale et la production de matières premières pour exploiter au maximum les accords de libre-échange.

En outre, la Lefaso a proposé la création de zones industrielles spécialisées axées sur le tannage du cuir, la production de tissus techniques et de composants de moulage, en mettant l’accent sur la protection de l’environnement.

VNA/CVN