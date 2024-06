Les recettes budgétaires sur de bons rails

Les recettes budgétaires de l’État au cours des cinq premiers mois de 2024 sont estimées à 898,4 billions de dôngs, soit 52,8% des objectifs annuels et une augmentation de près de 15% en un an.

>> Hausse de près de 15% en cinq mois des recettes budgétaires

En ce qui concerne la structure des recettes budgétaires, de janvier à mai 2024, le pétrole brut a contribué à environ 24,7 billions de dôngs, soit 53,6% des objectifs annuels, résultat équivalent au chiffre de la même période de l’année dernière. Les recettes intérieures étaient estimées à 757,5 billions de dôngs, soit 52,4% des objectifs annuels et une hausse de 16,8% sur un an, a informé le ministère des Finances.

Les revenus des taxes et redevances immobilières et foncières ont particulièrement progressé. Ils ont été estimés à 90,6 billions de dôngs, soit 35,2% des objectifs annuels, en hausse de 78,2% en un an.

Photo : VNA/CVN

Exonération et réduction de taxes

Selon le ministère des Finances, l’augmentation des recettes intérieures reflète la reprise économique. La mise en œuvre des politiques d’exonération et de réduction des taxes, des frais et des charges a eu des impacts positifs sur la performance des entreprises et sur les recettes budgétaires.

Le ministre des Finances, Hô Duc Phoc, a déclaré que dans les temps à venir, le secteur financier continuerait à mettre en œuvre des mesures visant à collecter suffisamment de recettes budgétaires de l’État pour toute l’année. En conséquence, les agences de gestion concernées continueront à renforcer la gestion, l’inspection et les sources de recettes et à prévenir les pertes, notamment en ce qui concerne les activités immobilières, banco-financières, d’hôtellerie-restauration, l’e-commerce et le commerce transfrontalier.

Les recettes totales provenant des activités d’import-export ont atteint près de 165,7 billions de dôngs au cours des cinq premiers mois de 2024, soit 44,2% de l’objectif assigné et une croissance de 7,4% par rapport à la même période l’année dernière.

Pour 2024, l’Assemblée nationale a chargé le Département général des douanes de collecter 375.000 milliards de dôngs pour le budget de l’État, avec des revenus équilibrés des activités d’import-export fixés à 204.000 milliards de dôngs.

Thê Linh/CVN