Hausse de près de 15% en cinq mois des recettes budgétaires

Les recettes budgétaires de l'État au cours des cinq premiers mois de 2024 sont estimées à 898,4 billions de dôngs (35,2 milliards de dollars), soit 52,8% des objectifs annuels et une augmentation de près de 15% en un an, selon le ministère des Finances.

Sur ce montant, le pétrole brut a contribué à environ 24,7 billions de dôngs, soit 53,6% des objectifs annuels et égal au chiffre de la même période de l'année dernière, tandis que les recettes intérieures étaient estimées à 757,5 billions de dôngs, soit 52,4% des objectifs annuels et en hausse de 16,8% sur un an, a rapporté le ministère.

En particulier, les revenus des taxes et redevances immobilières et foncières ont été estimés à 90,6 billions de dôngs, soit 35,2% des objectifs annuels et en hausse de 78,2% en un an.

Cela est dû au fait que les localités ont bien organisé les enchères foncières et alloué des terrains aux projets depuis fin 2023, générant le paiement des redevances foncières début 2024.

Selon le ministère des Finances, une augmentation des recettes intérieures reflète une reprise économique.

La mise en œuvre de politiques d'exonération et de réduction des taxes, des frais et des charges a eu des impacts positifs sur la performance des entreprises et sur les recettes budgétaires, puisque les revenus des trois secteurs économiques ont été estimés à 54,1% de l'estimation, soit une augmentation de 12,7% en glissement annuel.

Le ministre des Finances, Hô Duc Phoc, a déclaré que dans les temps à venir, le secteur financier continuerait à mettre en œuvre des mesures visant à collecter suffisamment de recettes budgétaires de l'État pour toute l'année.

En conséquence, les agences de gestion concernées continueront à renforcer la gestion, l'inspection et les sources des recettes, à prévenir les pertes, notamment en ce qui concerne les activités immobilières, de services financiers, les banques, les restaurants, les hôtels, le commerce électronique et le commerce transfrontalier.

Dans le même temps, le secteur fiscal inspectera et contrôlera strictement les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée, en veillant à leur conformité avec les dispositions légales, en se concentrant sur la promotion de la transformation numérique, en modernisant la collecte des impôts et en élargissant la mise en œuvre des factures électroniques, a ajouté le ministre.

VNA/CVN