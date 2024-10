Le PM Pham Minh Chinh rencontre les représentants des entrepreneurs

L'événement visait à louer les contributions de la communauté d’affaires au développement socioéconomique et à écouter ses avis et aspirations, à partir desquels le gouvernement et les ministères élaboreront des politiques afin de créer des conditions plus favorables pour que celle-ci se développe sans cesse.

S'exprimant lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti, l'État et le gouvernement appréciaient toujours les hommes d'affaires vietnamiens qui ont contribué à promouvoir l’essor socio-économique et à renforcer le potentiel, le prestige et la position du pays sur la scène internationale.

Réflexions et aspirations

Il a appelé les entrepreneurs, chefs d'entreprises et associations professionnelles à partager leurs réflexions et leurs aspirations sur le développement des entreprises, des sociétés, en particulier dans la nouvelle ère de développement du pays.

Le chef du gouvernement a émis l'espoir que les entrepreneurs pourraient contribuer davantage au développement socio-économique, en promouvant leur rôle pionnier, en tirant parti des opportunités de l'intégration internationale et de la quatrième révolution industrielle, en renouvelant les moteurs de croissance traditionnels, en exploitant efficacement les nouveaux et en participant aux tendances et domaines émergents du monde.

Il a appelé les hommes d'affaires et les entreprises à avancer des recommandations et des suggestions au gouvernement et au Premier ministre pour continuer de perfectionner les institutions, les mécanismes et les politiques visant à mieux les soutenir,de promouvoir la réforme administrative, d'améliorer l'environnement d'investissement et des affaires, de développer des entreprises à grande échelle, de former un contingent croissant d’entrepreneurs, de stimuler l'esprit d'entreprenariat dans la société, notamment dans les nouveaux domaines et parmi la jeune génération.

Ils devraient mieux assumer leur responsabilité sociale, jouer un rôle plus actif dans la garantie du bien-être social et continuer à soutenir les groupes défavorisés, ainsi que ceux des zones reculées, frontalières et insulaires, a déclaré le Premier ministre.

VNA/CVN