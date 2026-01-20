Les réalisations qui ont marqué Hô Chi Minh-Ville en 2025

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé 12 réalisations exceptionnelles qui ont marqué le développement global et novateur de la ville en 2025, une année qualifiée d’historique et de transformatrice pour la métropole du Sud.

Selon le Service de la culture et des sports de la ville, l’année 2025 a été marquée par une convergence sans précédent d’événements politiques, économiques et sociaux majeurs aux répercussions considérables.

Après mûre réflexion, le comité de sélection a décidé de mettre en lumière 12 réalisations clés au lieu des 10 habituelles, afin de mieux refléter l’ampleur, la profondeur et la portée à long terme des progrès de la ville, ainsi que les efforts collectifs du système politique, des entreprises et des habitants.

1. Fusion de Hô Chi Minh-Ville avec les provinces de Bình Dương et Bà Rịa-Vũng Tàu et mise en œuvre du modèle de gouvernement local à deux niveaux

À compter du 1er juillet 2025, Hô Chi Minh-Ville a officiellement étendu son espace de développement suite à sa fusion avec les provinces de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu.

Cette mesure a constitué une étape majeure en matière de gouvernance urbaine, d’aménagement du territoire et de connectivité régionale, jetant les bases d’un nouveau modèle de développement articulé autour de trois sous-régions, une zone spéciale, trois axes de développement et cinq piliers stratégiques.

2. Grandes commémorations du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale

Une série de manifestations d’envergure a rassemblé des millions de personnes à travers le pays, constituant ainsi la plus grande célébration publique depuis la réunification nationale en 1975.

3. Premier congrès du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030

Tenu dans un contexte de restructuration administrative et d’élargissement des perspectives de développement, le congrès a défini 30 objectifs clés et trois programmes novateurs axés sur les institutions et les politiques, le développement des infrastructures et les ressources humaines.

4. Réformes législatives proactives pour dynamiser le développement

L’adoption par l’Assemblée nationale de la résolution n°260, remplaçant la résolution N°98, a doté la ville d’un cadre juridique plus étendu et d’une plus grande autonomie, contribuant à lever des blocages institutionnels persistants et à accélérer une croissance durable.

5. Forte implication citoyenne dans les programmes de protection sociale

Les habitants ont répondu activement aux initiatives lancées par le Front de la Patrie du Vietnam, contribuant à hauteur de centaines de milliards de dôngs aux activités de protection sociale, aux efforts de secours en cas de catastrophe et au soutien des communautés vulnérables, renforçant ainsi la réputation de la ville comme "ville solidaire".

6. Forte croissance économique

En 2025, le PIB régional de Hô Chi Minh-Ville devrait croître d’environ 8,03%, pour atteindre une production totale avoisinant les 3 billiards de dôngs, soit environ 23,5% du PIB national. Les recettes budgétaires ont dépassé 800 billions de dôngs, tandis que les investissements directs étrangers ont atteint environ 8,16 milliards de dollars. Le gouvernement a notamment annoncé la création d’un centre financier international selon le modèle "un centre, deux destinations" à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang.

7. Percées dans le développement des infrastructures

La ville a inauguré et lancé de nombreux projets clés, notamment la ligne ferroviaire à grande vitesse Bên Thành-Cân Gio, une première au Vietnam à bénéficier d’investissements directs du secteur privé, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance pour la ville.

8. Des percées touristiques qui renforcent le rayonnement international de la ville

Hô Chi Minh-Ville a été pionnière du modèle "événements dans l’événement", en créant une Semaine internationale de l’économie et du tourisme, et en remportant de nombreux prix internationaux prestigieux qui ont consolidé sa position de destination régionale de premier plan pour les événements et les expériences créatives.

9. Progrès en science, technologie et innovation

La ville a accéléré le développement des écoles et des hôpitaux numériques, a mis en service le Centre d’innovation et d’entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville et a étendu l’utilisation de la gouvernance axée sur les données, des bornes interactives et des robots intelligents dans l’administration publique.

10. Une vie culturelle, sportive et médiatique dynamique, reconnue par l’UNESCO

Les industries culturelles ont enregistré une forte croissance, notamment grâce à des concerts majeurs et au succès commercial des films vietnamiens. En 2025, l’UNESCO a officiellement reconnu Hô Chi Minh-Ville comme "Ville créative du cinéma", une première en Asie du Sud-Est.

11. Maintien de la défense et de la sécurité

Les forces armées de la ville ont enregistré des succès remarquables, plusieurs unités ayant été décorées du titre de Héros des forces armées populaires par l’État.

12. Relations extérieures développées et efficaces

La ville a accueilli avec succès plus de 70 événements diplomatiques et internationaux majeurs, étendu son réseau de villes jumelées à 87 localités dans le monde et renforcé la coopération dans les domaines politique, économique, culturel et des échanges entre les peuples.

Ces 12 réalisations constituent non seulement des étapes concrètes, mais reflètent également l’esprit d’innovation, la détermination et l’ambition de développement de la ville, qui entre dans une nouvelle phase de croissance.

