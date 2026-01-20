XIVe Congrès du Parti : l’IA, un choix stratégique pour le bond en avant du Vietnam

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam se tient dans un contexte marqué par de profondes mutations mondiales, où la science-technologie et l’innovation deviennent des leviers décisifs de la compétitivité et du positionnement des nations.

Évaluant la portée de cet événement majeur, le Professeur, Docteur ès sciences Nguyên Van Tâm, chef du département d’informatique, de données et d’intelligence artificielle (IA) de l’Institut polytechnique de Paris (IP Paris), estime que le Congrès constitue un moment charnière dans le processus de développement du pays.

Selon lui, l’aspiration d’une nation "à s’élever" ne peut se traduire concrètement que si elle est portée par des objectifs clairs, une volonté politique suffisamment forte, une méthodologie scientifique rigoureuse et, surtout, une capacité d’exécution réelle et efficace. Dans cette dynamique, la science-technologie, avec l’IA en son cœur, joue un rôle central. L’IA n’est pas seulement une industrie de pointe à forte valeur économique ; elle constitue également un socle fondamental permettant au Vietnam de renforcer sa compétitivité nationale, d’accroître son autonomie et d’affirmer progressivement sa position dans une nouvelle ère.

Le Professeur Nguyên Van Tâm souligne que l’IA est désormais devenue une technologie clé, une technologie cœur et une technologie de rupture du XXIe siècle. Son impact est comparable aux grandes révolutions technologiques de l’histoire de l’humanité, telles que l’invention de l’imprimerie, de la machine à vapeur, de l’électricité ou d’Internet, mais avec une portée encore plus large et plus profonde.

En effet, l’IA ne se contente pas de transformer les modes de production ou de communication ; elle reconfigure également les façons de penser, d’apprendre et de travailler. Plus largement, elle influence les valeurs culturelles et sociales et s’impose comme un facteur majeur de recomposition de la géopolitique mondiale. Dans ce contexte, la décision du XIVe Congrès de faire de la science-technologie et de l’innovation un moteur clé du développement est jugée à la fois juste et opportune.

Toutefois, selon le Professeur Nguyên Van Tâm, la justesse de l’objectif ne constitue qu’une condition nécessaire. La condition suffisante réside dans la méthodologie et la capacité de mise en œuvre. Une stratégie efficace de développement de l’IA doit s’articuler autour de trois piliers : la définition d’objectifs à la hauteur des enjeux ; l’élaboration d’une méthodologie scientifique, cohérente et systémique ; et une organisation de la mise en œuvre efficiente, où l’humain et les mécanismes institutionnels jouent un rôle déterminant.

L’IA offre également une opportunité particulière aux pays en développement, dont le Vietnam, car l’écart de départ entre les nations dans ce domaine n’est pas encore irrémédiablement creusé. Le Vietnam dispose d’atouts spécifiques, notamment une solide tradition en mathématiques, un esprit de persévérance et une jeune génération capable d’assimiler rapidement de nouvelles connaissances. Pour tirer pleinement parti de ces avantages, il est essentiel de promouvoir les mathématiques fondamentales et avancées, en les inscrivant dans une vision de long terme et des applications stratégiques.

Un point central souligné par le Professeur Nguyên Van Tâm est que le développement de l’IA ne peut se limiter à l’utilisation de technologies et de modèles importés. Il doit viser la maîtrise des technologies cœur.

Dans un contexte de ressources encore limitées, le Vietnam devrait prioritairement se concentrer sur des domaines spécifiques et sensibles, tels que la santé, les données biologiques et génétiques, ainsi que la sûreté et la sécurité, où la dépendance technologique comporte des risques importants.

L’IA appliquée à la santé, si elle est mise en œuvre de manière appropriée, peut contribuer à atténuer la surcharge des hôpitaux, mais elle exige une approche prudente, fondée sur des bases scientifiques solides et un cadre éthique rigoureux.

