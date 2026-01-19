Cadeaux du Têt : préparation de gâteaux de riz gluant destinés aux personnes défavorisées

À l'approche du Nouvel An lunaire, un programme de confection des gâteaux de riz gluant destiné aux personnes défavorisées 2026 se tiendra le 8 février prochain au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, dans la commune de Doài Phuong, à Hanoï, a annoncé le 17 janvier l’Autorité des cultures ethniques du Vietnam (VAEC), relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Photo : VNA/CVN

Le programme prévoit deux activités majeures : la cérémonie de l'érection de la perche rituelle (cây Nêu) et la confection des gâteaux de riz gluant (banh chung).

La cérémonie de l’érection de la perche rituelle aura lieu dans la matinée du 8 février, soit le 21e jour du 12e mois lunaire. Selon les coutumes du peuple Kinh, ce rite vise à honorer les divinités, à chasser les mauvais esprits de l’année écoulée et à prier pour une nouvelle année de paix et de prospérité.

Parallèlement, la confection des banh chung se tiendra au village de l'ethnie Ba Na. Cette activité annuelle permet d’offrir un Têt chaleureux aux plus démunis, perpétuant ainsi la tradition vietnamienne de soutien mutuel.

Le Comité d’organisation prévoit de distribuer environ 610 cadeaux, d'une valeur unitaire de deux millions de dôngs à des personnes bénéficiant de politiques sociales, des foyers démunis, des victimes de l’agent orange dans les communes de Yên Bai, Doài Phuong, Hoà Lac de Hanoï et dans les provinces de Quang Tri (Centre) et Cao Bang (Nord).

Ce programme vise non seulement à présenter les traits culturels typiques du Têt traditionnel aux visiteurs, mais aussi à sensibiliser le public, notamment la jeune génération à la préservation et à la valorisation des identités culturelles des groupes ethniques du Vietnam.

VNA/CVN