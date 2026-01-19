Le Nord du Vietnam s’apprête à subir une vague de froid d’intensité marquée

Au cours des deux prochains jours, le Nord du pays restera sous l’influence de brumes matinales légères avant l’arrivée d’une vague d’air froid de forte intensité, susceptible d’entraîner un froid rigoureux, voire glacial par endroits.

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, le Nord du Vietnam connaîtra, jusqu’au 20 janvier, des pluies éparses durant la nuit et des brouillards matinaux, avec des températures maximales oscillant entre 23 et 26°C.

À partir du 21 janvier, une masse d’air froid puissante déferlera sur la région, provoquant des averses et une chute marquée des températures : un froid intense est attendu dans les plaines, tandis que le froid deviendra sévère dans les zones de moyenne altitude et de montagne. Les températures minimales descendront à 8-11°C dans les régions montagneuses et intermédiaires, et à 11-13°C dans les plaines.

Le site météorologique américain AccuWeather prévoit, pour Hanoï, des températures comprises entre 18 et 26°C en début de semaine, avant une baisse à 12-15°C à partir de jeudi. Dans les zones situées à plus de 1.500 m d’altitude, comme Sa Pa (province de Lào Cai), le thermomètre pourrait chuter à 8-13°C d’ici la fin de la semaine prochaine, soit le niveau le plus bas de cet épisode de froid.

Dans le Centre du pays, jusqu’au 20 janvier, le temps restera globalement sec, avec peu de précipitations, un ciel ensoleillé et des températures maximales comprises entre 26 et 30°C. La nuit et au petit matin, les températures varieront de 18 à 22°C. À partir de la mi-journée le 21 janvier, le Centre-Nord sera à son tour affecté par l’air froid, avec un ciel plus nuageux et des pluies attendues.

Dans le Sud et sur les hauts plateaux du Centre, la période du 18 au 25 janvier sera marquée par un temps généralement sec et ensoleillé, avec de légères brumes matinales. Les hauts plateaux connaîtront toutefois des nuits et des matinées fraîches. Les températures minimales nocturnes y oscilleront entre 15 et 18°C, tandis que les maximales diurnes atteindront 27-30°C. Dans le Sud, les températures maximales se situeront entre 31 et 33°C.

Ces deux derniers jours, le Nord du pays a connu un temps majoritairement nuageux, accompagné de brumes légères, sous l’effet d’une masse d’air froid affaiblie. Le matin du 17 janvier, l’influence supplémentaire d’une zone de convergence des vents à environ 5.000 m d’altitude a provoqué de faibles averses dans le Nord-Est.

Gia Chinh - Câm Sa / CVN