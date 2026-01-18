Les infrastructures stratégiques du Renouveau

En 40 ans de Dôi moi (Renouveau), sous la direction du Parti, le Vietnam a enregistré des avancées remarquables. Parmi elles, l’émergence de nombre de projets d’envergure et d’ouvrages modernes qui témoignent du développement continu du pays. Autant de symboles vivants, fruits majeurs d’une transformation profonde et durable.

>> Une nouvelle ère d’essor : l'œuvre de Renouveau du Vietnam s'accélère

>> De 400 à 902 villes : l'essor spectaculaire du réseau urbain en 40 ans de Renouveau

>> Avancées majeures de la diplomatie depuis 40 ans sous la direction du Parti

À l’aube de 2026, les chantiers d’infrastructures stratégiques du Sud accélèrent la cadence. Des aéroports internationaux aux autoroutes interrégionales, en passant par des échangeurs clés, une nouvelle génération d’ouvrages s’apprête à voir le jour, incarnant la marche résolue du pays vers l’avenir.

Texte et photos : Phuong Nga/VNA/CVN