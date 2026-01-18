Les infrastructures stratégiques du Renouveau

>> Une nouvelle ère d’essor : l'œuvre de Renouveau du Vietnam s'accélère
>> De 400 à 902 villes : l'essor spectaculaire du réseau urbain en 40 ans de Renouveau
>> Avancées majeures de la diplomatie depuis 40 ans sous la direction du Parti
À l’aube de 2026, les chantiers d’infrastructures stratégiques du Sud accélèrent la cadence. Des aéroports internationaux aux autoroutes interrégionales, en passant par des échangeurs clés, une nouvelle génération d’ouvrages s’apprête à voir le jour, incarnant la marche résolue du pays vers l’avenir.
|Érigée sur la rivière Ðà (rivière Noire) et inaugurée en 1994, la centrale hydroélectrique de Hoà Bình, dans la province de Phú Tho (Nord), est la deuxième plus grande d’Asie du Sud Est.
|D’une longueur de 1.487 km, la ligne à haute tension de 500 kV Nord-Sud relie Phú Tho à Hô Chi Minh Ville. Véritable colonne vertébrale énergétique, elle scelle la sécurité nationale et relie les régions dans un même souffle.
|Implantée à Quang Ngai (Centre), la raffinerie de Dung Quât, mise en service début 2009, est la première et la plus grande du pays. Couvrant environ 810 ha (terre et mer), elle détient plusieurs records nationaux de construction.
|Le tunnel de Thu Thiêm, premier passage souterrain sous le fleuve Sài Gòn, affiche des standards parmi les plus avancés d’Asie du Sud‑Est.
|Suspendu au dessus du fleuve Tiên, le pont My Thuân relie Ðông Tháp à Vinh Long. Mis en chantier en 1997 et inauguré en 2000, ce pont haubané a levé un goulet d’étranglement de l’axe Nord - Sud et facilite l’accès au Delta du Mékong.
Texte et photos : Phuong Nga/VNA/CVN