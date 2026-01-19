Hô Chi Minh-Ville

Développement du logement social, un pilier essentiel de la politique de protection sociale

" Le développement du logement social est un pilier essentiel de la politique de sécurité sociale et une composante indissociable d'une stratégie de développement urbain inclusive et centrée sur les citoyens ". Cette information a été communiquée par Pham Binh An, directeur adjoint de l'Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville.

>> Pour développer le logement social et stabiliser le marché immobilier

>> Accélérer le développement du logement social de manière rapide et durable

>> Le gouvernement publie des règlements relatifs au Fonds national du logement

>> Hô Chi Minh-Ville vise près de 200.000 logements sociaux d'ici 2028

Photo : VNA/CVN

Lors de l'atelier "Développer le logement social à Hô Chi Minh-Ville: du modèle à l'action", organisé récemment à Hô Chi Minh-Ville par l'Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et le Service municipal de la construction, Pham Binh An a souligné que, pour Hô Chi Minh-Ville, le logement social revêt une importance non seulement sociale, mais constitue également une condition nécessaire à une croissance économique durable, à l'amélioration de la gouvernance urbaine et à la stabilisation du marché du travail.

Demande très forte de logements entre 2026 et 2030

Selon une enquête de l'Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville, la demande de logements devrait être très forte entre 2026 et 2030, avec une part importante de cette demande concernant les logements sociaux locatifs ou en accession à la propriété. Cette demande se concentre principalement dans les quartiers centraux développés et les zones périurbaines associées aux zones industrielles et aux zones franches d'exportation. Ce constat démontre que le développement du logement social ne peut se limiter aux seuls logements à vendre, mais doit diversifier son offre en privilégiant les logements sociaux locatifs, les logements en accession à la propriété et les logements pour travailleurs.

Photo : VNA/CVN

Le directeur adjoint du Service municipal de la construction, Pham Minh Mân, a fourni des informations complémentaires sur les résultats de la mise en œuvre du logement social dans la localité. Il a indiqué qu'en 2025, Hô Chi Minh-Ville avait achevé 14 projets de logements sociaux, soit 12.799 logements, atteignant ainsi 98,2% des objectifs fixés pour l'année. Au cours de la période 2021-2025, la ville a achevé la construction de 17.902 logements, soit 98,7% de l'objectif du plan quinquennal.

Afin de préparer l'offre pour la période 2026-2027, Hô Chi Minh-Ville encourage la mise en œuvre de 58 projets de logements sociaux. Parmi ceux-ci, 11 projets, représentant environ 12.000 logements, ont obtenu un permis de construire, sont en cours de construction ou en préparation. En outre, 47 projets, représentant environ 31.500 logements, ont reçu l'approbation d'investissement.

Il convient de noter que, pour favoriser le développement à long terme, Hô Chi Minh-Ville finalise actuellement son plan d'acquisition de terrains pour la construction de logements sociaux jusqu'en 2040, couvrant une superficie totale d'environ 2.000 ha. Sur ce total, environ 600 ha correspondent à des terrains déjà identifiés dans le cadre de projets planifiés, tandis que les 1.400 hectares restants sont situés dans des zones de développement clés. Le Service municipal de la construction, en collaboration avec celui de l'urbanisme et de l'architecture, définit l'emplacement des terrains, en privilégiant les zones proches des périphériques et des grands axes de transport. L'objectif est d'attirer et de mobiliser des ressources sociales pour participer à l'investissement et au développement du logement social.

Un défi de taille

Conformément au plan gouvernemental visant à investir dans la construction d'au moins un million de logements sociaux, Hô Chi Minh-Ville a pour objectif d'en construire 199.400 d'ici 2030, soit environ 20% de l'objectif national. Il s'agit d'une lourde responsabilité et d'un défi de taille, compte tenu de la raréfaction des terrains, des coûts d'investissement élevés et des nombreuses lourdeurs administratives.

Photo : VNA/CVN

Vo Khac Thai, vice-président permanent de la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la demande de logements pour les travailleurs est très forte. Le syndicat met en œuvre un projet d'environ 50.000 logements, destinés à plus de 200.000 travailleurs. Le logement social locatif constitue le segment le plus urgent en raison des faibles capacités d'épargne. Toutefois, ce segment présente de faibles marges bénéficiaires et nécessite un soutien des taux d'intérêt et des politiques appropriées pour attirer les investisseurs.

De nombreux défis pour un développement durable

Outre les résultats et les orientations clairement définis, de nombreux intervenants lors de l'atelier ont également souligné des obstacles systémiques freinant le développement du logement social. Parmi ceux-ci figurent notamment la longueur et la complexité des procédures d'investissement, le manque de proactivité et de coordination de l'affectation des terrains destinés au logement social avec la planification urbaine, l'insuffisance des mécanismes d'incitation pour compenser les coûts et les risques pour les investisseurs, les difficultés d'accès au crédit à long terme à des taux d'intérêt appropriés et le caractère encore incomplet des modèles de gestion et d'exploitation du logement social, en particulier du logement locatif.

D'un point de vue commercial, l'architecte en chef Nguyên Hông Hai du Groupe Becamex a soutenu que le développement durable du logement social devait s'inscrire dans une stratégie globale liée au modèle industriel-urbain-services. Par conséquent, le logement social ne doit pas être considéré comme un produit distinct, mais plutôt comme un type de logement associé à des politiques sociales, au même titre que les autres types de logements. Afin d'attirer et de fidéliser les ressources humaines dans les zones industrielles, il est indispensable de garantir aux travailleurs des conditions de vie stables, grâce à un système d'infrastructures techniques et sociales intégré, allant de l'éducation et de la santé aux services publics essentiels.

Par ailleurs, face à la quasi-saturation du potentiel de développement du centre-ville de Hô Chi Minh-Ville, l'expansion de l'espace urbain par le biais de liaisons régionales et la création de villes satellites apparaît comme une évolution incontournable.

Selon l'architecte en chef Nguyên Hông Hai, le développement du logement social dans les années à venir doit être étroitement lié au réseau de transports publics et aux grands axes de communication tels que le métro, les rocades et les autoroutes, afin d'assurer une connexion efficace avec le centre économique et financier de la ville. Cette approche contribue non seulement à la décentralisation de la population et à la réduction de la pression sur les infrastructures, mais elle accroît également l'offre de logements abordables, jetant ainsi les bases d'un développement urbain durable pour l'ensemble d'Hô Chi Minh-Ville et ses environs.

Plusieurs solutions pour accélérer le développement du logement social

Le directeur adjoint Pham Minh Mân a annoncé que Hô Chi Minh-Ville concentrera prochainement ses efforts sur les mesures suivantes afin d'accélérer la réalisation des projets de logements sociaux.

Photo : VNA/CVN

Premièrement, la localité finalise le plan d'aménagement du territoire pour la construction de logements sociaux d'ici 2040, couvrant une superficie totale d'environ 2.000 hectares. Le Service municipal de la construction, en collaboration avec celui de l'urbanisme et de l'architecture, concrétise les plans et définit les emplacements précis dans des zones stratégiques, à proximité des grands axes routiers, afin de mobiliser les ressources nécessaires pour attirer les investissements dans la construction de logements sociaux.

Deuxièmement, elle accélèrera la finalisation des procédures juridiques pour 47 projets ayant reçu l'autorisation d'investissement, en vue d'un démarrage des travaux au premier trimestre. Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville publiera une réglementation relative aux mécanismes de soutien aux investisseurs pour la mise en œuvre des projets de construction de logements sociaux, ainsi que l'attribution des investisseurs qui se fera conformément à cette nouvelle réglementation.

Troisièmement, elle met en place une procédure d'investissement et de construction de logements sociaux permettant de réduire les délais de réalisation jusqu'à 20%.

Quatrièmement, la ville restructurera le Fonds de développement du logement de Hô Chi Minh-Ville sur le modèle du Fonds national du logement. Elle allouera ainsi un capital initial au fonds afin d'investir dans la construction de logements sociaux pour les fonctionnaires, employés et ouvriers. Parallèlement, elle créera également un lien entre l'offre et la demande pour financer le développement du logement social.

Tân Dat/CVN