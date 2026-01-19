Le capital humain de haute qualité crucial pour réaliser l’objectif de pays à revenu élevé

L’élévation de la qualité des ressources humaines, notamment celles de haut niveau, a été identifiée comme une tâche essentielle et un facteur clé des efforts déployés par le Vietnam pour devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

>> Le capital humain définit l’ambition économique du Vietnam à l’horizon 2045

>> Des solutions pour renforcer la compétitivité nationale en 2026

Photo : VNA/CVN

Le projet de rapport politique du XIIIe Comité central du Parti au XIVe Congrès national du Parti fixe comme objectif la mise en place d’un système éducatif national moderne, conforme aux normes régionales et internationales. L’un des principaux axes de ce rapport est la formation de ressources humaines hautement qualifiées, répondant aux standards internationaux, afin de satisfaire les besoins de développement des industries et technologies stratégiques.

Mécanismes de formation ciblés pour les secteurs prioritaires

Abordant ce sujet, le Dr. Dô Viêt Tuân, de l’Académie nationale de gestion de l’éducation (NAEM), a déclaré que pour éviter de prendre du retard, le Vietnam ne peut plus se reposer sur des atouts tels que le faible coût de la main-d’œuvre ou les ressources naturelles. Le capital humain, a-t-il affirmé, constitue une force interne et un moteur essentiel de l’innovation et de la croissance de la productivité.

Pour développer des ressources humaines de haute qualité, le Vietnam a besoin d’un ensemble de solutions coordonnées et d’une stratégie nationale pour les talents technologiques et industriels stratégiques. Les domaines prioritaires doivent être clairement identifiés, notamment l’intelligence artificielle (IA) et le big data, les semi-conducteurs et les microprocesseurs, la biotechnologie, les énergies nouvelles, les matériaux avancés, les technologies éducatives, la cybersécurité et l’automatisation.

Dô Viêt Tuân a souligné la nécessité d’intégrer les objectifs en matière de ressources humaines à la planification du développement socio-économique et aux programmes nationaux de transformation numérique. Il a notamment plaidé pour la mise en place d’un mécanisme de "commande" étatique permettant au gouvernement de confier des formations aux universités et aux instituts de recherche.

La formation, a-t-il conclu, doit répondre à une demande stratégique concrète et non aux capacités d’accueil existantes des établissements d’enseignement.

Parallèlement, la réforme du système éducatif afin de répondre aux normes internationales est essentielle. Le Vietnam doit évaluer ses programmes d’études en se basant sur des systèmes d’accréditation internationaux reconnus tels que l’ABET, l’AACSB et le CDIO, selon le domaine. Les référentiels de compétences internationaux d’organisations comme l’OCDE ou l’UNESCO devraient être intégrés aux objectifs d’apprentissage, parallèlement au développement de programmes bilingues ou à l’enseignement entièrement en anglais aux niveaux licence et master dans les disciplines prioritaires.

"Les établissements d’enseignement doivent passer résolument de la transmission des connaissances au développement des compétences et à l’innovation. La part de l’apprentissage par projet, de la recherche et de la pensée conceptuelle doit être accrue. Il est essentiel d’intégrer des problèmes concrets d’entreprises dans les programmes d’études officiels", a déclaré Dô Viêt Tuân.

Développement des enseignants et de l’écosystème d’innovation

Parmi les solutions proposées pour améliorer la qualité des ressources humaines, Dô Viêt Tuân a insisté sur le développement du personnel enseignant et de recherche répondant aux normes internationales. Il a souligné la nécessité de politiques spécifiques pour attirer les scientifiques vietnamiens de l’étranger et inviter des experts internationaux à participer à l’enseignement. La recherche, l’enseignement et le transfert de technologie doivent former un ensemble cohérent.

Outre les politiques de rémunération, il a indiqué que les cadres d’évaluation des enseignants devraient reposer sur leurs capacités de recherche et leur aptitude à former des talents pour l’industrie. Les établissements d’enseignement devraient également tisser des liens étroits au sein d’un écosystème impliquant l’État, les universités et les entreprises.

Les entreprises, a-t-il affirmé, doivent jouer un rôle actif dans la co-conception des programmes, l’évaluation des compétences des étudiants et le financement de la recherche. Ce modèle symbiotique, associé au développement de centres d’innovation et de laboratoires d’IA au sein des universités, est essentiel pour former "les bonnes personnes, avec les bonnes compétences, au bon moment".

Investissements ciblés et adoption de l’IA pour un développement accéléré

Face aux progrès rapides de l’IA, Dô Viêt Tuân a déclaré que les universités doivent agir rapidement pour appliquer l’IA et le big data à la gouvernance et à la formation. L’IA ne doit pas être considérée uniquement comme un domaine d’étude, mais comme un outil permettant de personnaliser les parcours d’apprentissage, d’anticiper les besoins du marché du travail et de moderniser l’ensemble du système éducatif.

Parallèlement, la coopération internationale doit se renforcer par le biais de doubles diplômes, de cotutelles de thèse ou de stages étudiants au sein de grandes entreprises technologiques internationales. Selon lui, ces approches offrent au Vietnam la possibilité d’apprendre et de mettre en œuvre une stratégie de développement accéléré dans les domaines émergents.

Enfin, l’expert a plaidé pour une réforme en profondeur des mécanismes de financement. Les investissements, a-t-il affirmé, doivent être ciblés et concentrés afin d’éviter leur fragmentation. L’État devrait étendre les programmes de bourses nationales pour les étudiants dans les domaines stratégiques, en contrepartie d’engagements au service du pays. Dans le même temps, des mécanismes de financement flexibles sont nécessaires pour soutenir l’innovation universitaire et les jeunes entreprises technologiques au sein du milieu académique.

VNA/CVN