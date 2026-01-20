Hô Chi Minh-Ville promeut le savoir et l’innovation dans sa nouvelle phase de croissance

Hô Chi Minh-Ville s’est fixé l’objectif de devenir d’ici 2030 un centre urbain civilisé et moderne, un pôle d’innovation dynamique, profondément intégré et occupant une place prépondérante en Asie du Sud-Est, a déclaré le membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Trân Luu Quang, dans un article écrit à l’occasion du XIV e Congrès national du Parti.

Photo : VNA/CVN

Elle vise à figurer d’ici 2045 parmi les 100 villes du monde offrant la meilleure qualité de vie, de devenir un pôle économique, financier, de services, d’éducation et de santé en Asie, et une destination mondiale attractive; au développemet distinctif, durable et à forte identité culturelle, a-t-il poursuivi.

Pour atteindre ses objectifs jusqu’en 2030 et sa vision à l’horizon 2045, la ville doit redoubler d’efforts pour devenir un centre financier, un centre d’innovation, un centre technologique et une plaque tournante de la connectivité régionale et internationale.

La tâche principale et récurrente du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville est de faire de la ville un centre de savoir, d’unité et d’innovation, capable de la conduire vers une nouvelle phase de développement plus rapide, plus efficace, plus durable et contribuant davantage au pays.

Selon le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, l’esprit insufflé par le XIIIe Congrès national du Parti - celui d’un centre de savoir, d’unité et d’innovation - s’est progressivement concrétisé dans le travail quotidien de l’ensemble du système politique et de chaque secteur de gestion de la ville.

L’un des faits marquants de ce mandat est la promulgation par l’Assemblée nationale des résolutions N°98/2023 15 et N°260/2025 relatives aux mécanismes et politiques spéciaux pour Hô Chi Minh-Ville, a-t-il rappelé.

Cela affirme que la ville n’est pas seulement une grande localité, mais aussi un pôle de croissance du Vietnam. En même temps, il s’agit d’une exigence très claire : la ville doit organiser et mettre en œuvre ces mécanismes avec sérieux, efficacité et transparence, en transformant les politiques justes en résultats concrets et mesurables dans la pratique, a-t-il noté.

L’une des transformations majeures de Hô Chi Minh-Ville durant ce mandat réside dans le renouvellement de sa pensée du leadership et de la gouvernance. Non seulement la ville se concentre sur la résolution des problèmes immédiats, mais elle s’oriente progressivement vers une pensée axée sur la facilitation du développement : plus proactive dans la conception des espaces de développement, la restructuration de son économie, la rénovation de son modèle de croissance et l’amélioration de l’efficacité de sa gouvernance.

Tout au long du mandat, la ville est passée progressivement d’un modèle de croissance fortement dépendant de l’immobilier et des services traditionnels à un modèle fondé sur des moteurs plus durables : la science et la technologie, l’économie numérique, la finance, la logistique et les industries modernes et respectueuses de l’environnement, a fait savoir Trân Luu Quang.

Parallèlement, elle est passée d’un développement isolé à un développement au sein d’un espace économique régional, plus étroitement lié aux régions du Sud-Est et du Delta du Mékong, conformément à l’orientation majeure du Parti en faveur d’un développement équilibré et harmonieux entre les régions, tirant parti des avantages comparatifs et créant une synergie économique, a-t-il indiqué.

Les réalisations accomplies durant le mandat du XIIIe Congrès national du Parti ne constituent pas une fin en soi, mais le fondement permettant à Hô Chi Minh-Ville d’accéder à un stade de développement supérieur durant le XIVe Congrès national du Parti, a-t-il conclu.

