Mobiliser les masses : volonté du Parti, aspirations du peuple

Dans un entretien accordé à la presse, Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de l’éducation et de la mobilisation auprès des masses, a analysé les mutations profondes de ce secteur, réitérant l’impératif pour ces instances de "devancer les événements afin d’ouvrir la voie" aux grandes décisions stratégiques du pays.

Au terme du mandat du XIIIᵉ Congrès national du Parti, marqué par des défis d’une ampleur inédite, le secteur de l’éducation et de la mobilisation auprès des masses s’affirme plus que jamais comme un levier essentiel de la solidarité nationale.

D’emblée, leréponsable a souligné que le mandat écoulé s’est déroulé dans un environnement international et national d’une complexité rare. Entre les turbulences géopolitiques mondiales, les conséquences persistantes de la crise sanitaire et l’émergence de nouveaux risques dans l’espace numérique, la stabilité idéologique du pays a été mise à rude épreuve. Face à ces enjeux, le travail de propagande ne s’est pas limité à une simple diffusion d’informations. Il a agi comme un rempart doctrinal et un moteur de consensus social.

Confiance renouvelée de la population envers le Parti

Il a rappelé que, sous la direction du Politburo et du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le secteur de l’éducation et de la mobilisation auprès des masses a su anticiper les préoccupations citoyennes. L’un des accomplissements les plus symboliques de cette période demeure la collecte d’avis sur le projet de documents du XIVᵉ Congrès national du Parti. Avec près de 14 millions de contributions recueillies en un mois, cet exercice a démontré, selon lui, une confiance renouvelée de la population envers les orientations du Parti, consolidant ce qu’il qualifie de "dispositif du cœur du peuple".

L'une des réformes majeures évoquées par Trinh Van Quyêt est la fusion des organes de l’éducation et de la mobilisation auprès des masses à tous les niveaux en 2025. Pour le haut responsable, cette décision ne relève pas d’une simple optimisation administrative, mais d’un changement de paradigme fondamental. Il s'agit de fusionner la pensée et l'action, afin que le discours politique soit indissociable de la réalité vécue par les citoyens. L’objectif est désormais de passer d'une logique de conviction par la parole à une adhésion par la preuve et l'engagement mutuel.

Abordant les perspectives d’avenir, Trinh Van Quyêt a affirmé que l’innovation des méthodes d’approche constitue désormais une obligation. Il a insisté sur le fait que la réussite des politiques publiques dépend de la capacité du Parti à instaurer un dialogue authentique. Selon sa vision, le travail de propagande doit s’inscrire dans une triple temporalité : "aller en amont pour ouvrir la voie", "accompagner l’exécution" et "intervenir en aval pour synthétiser les résultats".

S’inspirant de la pensée du Président Hô Chi Minh, il a rappelé que la mobilisation des masses consiste avant tout à écouter les citoyens afin de mieux répondre à leurs attentes légitimes. En résolvant les préoccupations dès la base, le Parti entend prévenir l’apparition de tensions sociales et garantir que chaque décision stratégique soit comprise comme servant l’intérêt à long terme de la nation.

Enfin, Trinh Van Quyêt a placé la transformation numérique au cœur de la modernisation de l'appareil politique. Suivant les directives du secrétaire général du Parti Tô Lâm, le secteur s’attelle à la création d’un écosystème numérique intégré. Cet outil doit permettre de réduire les délais de transmission des directives, mais aussi de renforcer la capacité de l'État à réguler l'information et à contrer les flux de nouvelles erronées ou malveillantes.

En conclusion, le responsable a réaffirmé que l’efficacité de l’éducation et de la mobilisation auprès des masses se mesure à la capacité de transformer les résolutions officielles en réalités tangibles. Pour Trinh Van Quyêt, la symbiose entre la volonté du Parti et les aspirations de la population demeure la condition sine qua non pour que le Vietnam franchisse avec succès les prochaines étapes de sa nouvelle ère de développement.

