La Flottille 129 apporte la chaleur du Têt aux soldats et habitants de Truong Sa

La Flottille 129 de la Marine populaire vietnamienne apporte la chaleur du Têt du Cheval 2026 aux soldats et habitants de la zone spéciale de Truong Sa.

Photo : VNA/CVN

Le 16 janvier, dans le quartier de Phuoc Thang à Hô Chi Minh‑Ville, la Flottille 129 de la Marine populaire vietnamienne a conduit une délégation chargée de visiter, offrir des cadeaux et présenter ses vœux du Nouvel An lunaire aux cadres, soldats et habitants des îles, ports‑abris et villages de pêche relevant de la flottille, dans la zone spéciale de Truong Sa.

Cette activité, organisée chaque année à l’approche du Têt traditionnel, témoigne de l’attention constante portée par le Parti, l’État et les forces armées aux unités et aux populations œuvrant dans les zones maritimes et insulaires de la Patrie. Elle contribue à renforcer le moral des forces armées et des habitants de Truong Sa, les aidant à surmonter les difficultés, à relever les défis et à accomplir avec détermination leur mission de protection de la souveraineté maritime et insulaire du pays.

Apporter la chaleur du continent jusqu'aux îles

Photo : VNA/CVN

Soulignant la portée de cette mission, le sous-colonel Bùi Ngoc Sang, commissaire politique de la Flottille 129, a indiqué que, parallèlement à l’affirmation de la souveraineté nationale en mer, cette visite vise à apporter la chaleur du continent aux compatriotes vivant à Truong Sa. Elle permet d’atténuer la nostalgie du foyer, de renforcer la confiance et la détermination des militaires et des civils, et de rappeler que Truong Sa occupe une place centrale dans le cœur de la Nation, afin que chacun puisse célébrer un Têt complet et chaleureux, comparable à celui vécu sur la terre ferme.

Selon le sous-colonel Bùi Ngoc Sang, outre les denrées traditionnelles du Têt telles que le riz gluant, le porc, la volaille, les fleurs de prunier et de pêcher, la Flottille a également préparé de nombreux colis de cadeaux destinés à être remis directement aux soldats et aux habitants des îles, des ports-abris et des villages de pêche de la zone spéciale de Truong Sa. L’unité s’est engagée à assurer, tout au long des fêtes, un approvisionnement suffisant en produits de première nécessité, en eau douce et en carburant, afin que les pêcheurs puissent poursuivre leurs activités en mer en toute sérénité.

Conformément au programme établi, la délégation se rendra sur les îles de Truong Sa, Sinh Tôn, Nui Le et Tôc Tan. En plus des produits nécessaires à la préparation du Têt du Cheval en mer - tels que le riz gluant, les feuilles de dong, les haricots mungo, les confiseries et les friandises - la mission transporte plus de 50 lots de cadeaux du Nouvel An destinés aux habitants des îles, pour une valeur totale dépassant 80 millions de dôngs. La délégation a également acheminé 500 jeunes plants ainsi que du matériel de plantation, dans le cadre du programme de verdissement de Truong Sa.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, la Flottille 129 a également procédé au réapprovisionnement en matériels, marchandises et produits de première nécessité des ports-abris et villages de pêche, afin de répondre aux besoins des pêcheurs avant, pendant et après le Têt lunaire Binh Ngo 2026. Les unités concernées se tiennent prêtes à accueillir et à soutenir les pêcheurs, y compris durant la période des fêtes.

Le commandant du navire 638, Ngô Thai Phong, a affirmé que l’ensemble de l’équipage, sous la direction des autorités et du commandement, est pleinement engagé à mener à bien la mission de transport des marchandises, des matériels et des cadeaux du Têt vers les îles de la zone spéciale de Truong Sa. Le navire a réceptionné l’intégralité des cargaisons et procédé à leur arrimage sécurisé afin de garantir une navigation sûre, malgré les conditions météorologiques difficiles, et d’assurer l’acheminement ponctuel des dons aux soldats et aux habitants.

Malgré une météo défavorable, les équipages ont affiché leur ferme détermination à mener à bien cette mission en toute sécurité et dans les délais, veillant à ce que les colis du Têt et le ravitaillement parviennent sans retard aux forces et aux habitants de la zone spéciale de Truong Sa.

VNA/CVN