Les provinces du Viêt Bac se mobilisent pour attirer les touristes

Dans l'après-midi du 26 août, à Bac Kan, a eu lieu une conférence sur la coopération en matière de communication touristique entre le Magazine Touristique de Hô Chi Minh-Ville et six provinces de la région de Viêt Bac.

Photo : VNA/CVN

Il s'agissait d'une activité dans le cadre du 15e programme "À travers les zones patrimoniales du Viêt Bac" organisé par la province de Bac Kan.

La région de Viêt Bac comprend six provinces : Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Thai Nguyên, Tuyên Quang et Hà Giang. Bien que le tourisme dans la région ait beaucoup de potentiel, ses revenus restent assez modestes. Par conséquent, il est nécessaire de chercher à maximiser les potentiels et avantages touristiques dans chaque province et dans toute la région.

L'événement a favorisé la promotion de la culture et du tourisme de la région de Viêt Bac auprès des lecteurs du Magazine Touristique de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN