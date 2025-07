La traçabilité : un passeport numérique pour propulser le "made in Vietnam"

Dans un contexte d’intégration économique internationale croissante, la traçabilité des produits est désormais considérée comme un véritable "passeport numérique" pour les marchandises vietnamiennes désireuses de conquérir les marchés mondiaux. Bien au-delà de la lutte contre la contrefaçon et la fraude commerciale, elle constitue un levier essentiel pour renforcer la transparence, instaurer la confiance des consommateurs et améliorer la compétitivité du "made in Vietnam".

>> Un premier remorqueur électrique "made in Vietnam" en service dans le port d'Anvers

>> Vietnam - Asia DX Summit 2025 : le numérique vietnamien à l’assaut des marchés internationaux

>> Le "made in Vietnam" est entré dans les mœurs

Photo : VNA/CVN

Selon le Comité national de pilotage de la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et les produits contrefaits, plus de 50.700 infractions ont été détectées au cours du premier semestre 2025. Parmi celles-ci, on compte plus de 36.600 cas de fraude commerciale et fiscale, et près de 3 300 affaires liées à la contrefaçon et aux violations de la propriété intellectuelle. Durant le mois de campagne nationale (15 mai - 15 juin), le nombre d’infractions traitées a augmenté de plus de 80% par rapport au mois précédent.

Parmi les affaires marquantes figurent le démantèlement d’un réseau de production et de vente de faux lait portant la marque Hiup, ainsi qu’une affaire de fabrication frauduleuse d’huile alimentaire sous la marque Ofood à partir d’huile destinée à l’alimentation animale. Ces cas illustrent le caractère de plus en plus sophistiqué et dangereux des produits contrefaits pour la santé publique et la réputation des produits vietnamiens.

Une politique publique structurante

Lors du séminaire "Traçabilité et authentification - moteur d’un développement durable de l’économie numérique au Vietnam", Pham Minh Tiên, directeur adjoint du Centre national de données (ministère de la Police), a souligné que la prolifération des produits contrefaits dans les marchés, supermarchés et même hôpitaux posait un défi majeur à la gouvernance et sapait la confiance des consommateurs. Il a affirmé que la traçabilité constituait un outil fondamental non seulement pour les autorités publiques, mais aussi pour garantir la transparence et la compétitivité à l’échelle mondiale.

Cependant, la mise en œuvre de la traçabilité au Vietnam reste confrontée à de nombreux obstacles. Le manque d’un système unifié d’identification à l’échelle nationale, la fragmentation des données entre ministères et secteurs, l’absence d’interconnexion entre les systèmes, ou encore le contrôle limité des produits vendus sur les plateformes de commerce électronique entravent son efficacité. De plus, la participation des entreprises au système de traçabilité n’est pas encore obligatoire.

Selon Trân Huu Linh, directeur du Département de la gestion du marché du ministère de l’Industrie et du Commerce, les procédures actuelles rendent la lutte contre les produits contrefaits particulièrement difficile : il faut obtenir la confirmation du titulaire de la marque pour engager des poursuites, et parfois, si la preuve de la contrefaçon n’est pas apportée sous 24 heures, les produits doivent être restitués.

À l’échelle mondiale, la traçabilité est devenue une tendance incontournable dans l’économie numérique.

Mme Marion Chaminade, conseillère agricole à l’ambassade de France au Vietnam, a présenté l’expérience de l’Union européenne, où la traçabilité est appliquée à chaque étape de la chaîne de valeur, de la ferme à l’assiette. Elle a également souligné l’importance des technologies de pointe telles que la blockchain pour garantir la transparence et prévenir la fraude.

Pour Bùi Ba Chinh, directeur par intérim du Centre national des codes à barres (ministère des Sciences et Technologies), le Vietnam peut bâtir un système d’identification et de traçabilité interconnecté et conforme aux normes internationales, véritable "passeport numérique" pour l’exportation, renforçant ainsi la position du pays sur la scène commerciale mondiale.

Pour sa part, Nguyên Huy, représentant de l’Association nationale des données, a ajouté que dans le contexte de la transformation numérique nationale, la traçabilité devrait devenir une politique publique structurante, mise en œuvre de manière uniforme du niveau central aux collectivités locales, applicable à toutes les entreprises, afin de construire une économie numérique transparente, efficace et durable.

VNA/CVN