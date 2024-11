Le secteur de l’élevage vise le milliard d’USD d’exportations

Le Vietnam a réussi à exporter ses produits d’élevage vers des marchés les plus exigeants. Il s’efforce de développer ce secteur de manière intégrale et durable, en s’adaptant au changement climatique.

>> Élargir les opportunités d'exportation pour l'industrie du crocodile

>> Vietstock 2024 : vers un développement durable de l’élevage

>> Tây Ninh promeut la haute technologie d’élevage

Grâce aux inves-tissements des entreprises et des agriculteurs, le cheptel de bétail et de volaille s’est développé pour répondre à la demande nationale et offrir de nombreuses opportunités d’exportation. De nombreuses bases sont posées pour que, d’ici 2025, la valeur des exportations de produits d’élevage atteigne entre 1 et

1,5 milliard d’USD.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ces exportations ont rapporté 240 millions d’USD au premier semestre 2024, soit une hausse de 3,8% par rapport à la même période de l’année précédente.

La Chine a autorisé 11 usines vietnamiennes à exporter des produits laitiers vers son marché, et le volume de ces exportations continue de croître. En outre, neuf entreprises vietnamiennes ont obtenu l’autorisation d’exporter des nids de salanganes et produits dérivés vers le marché chinois.

Des normes techniques très strictes

Nguyên Van Long, directeur du Département de la santé animale, a indiqué que son département négociait également avec la République de Corée sur les conditions d’hygiène alimentaire des produits à base de volaille, ainsi qu’avec le Japon sur les conditions et procédures d’exportation de lait et produits laitiers. Il a ajouté que les négociations se poursuivaient pour exporter des produits d’élevage vers Singapour, l’Union européenne, le Royaume-Uni et les pays du Moyen-Orient. Parallèlement, de nombreuses entreprises telles que Masan, C.P. Vietnam, Koyu & Unitek, Japfa, De Heus et GreenFeed… collaborent avec des localités pour construire des zones d’élevage exemptes de maladies et des chaînes de production associées à la transformation, dotées de technologies modernes.

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, le Vietnam s’efforce de développer l’élevage de manière intégrale, efficace et durable, en s’adaptant au changement climatique, en promouvant les chaînes de valeur, les modèles d’économie circulaire, l’augmentation de la valeur ajoutée, ainsi que la sécurité biologique et l’hygiène alimentaire.

Thê Linh/CVN