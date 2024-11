Hô Chi Minh-Ville

Ouverture de la Semaine des produits OCOP 2024

>> Quang Ninh : le programme OCOP porte ses fruits

>> Soc Trang : promotion des produits agricoles et les produits OCOP

>> Les produits artisanaux du Vietnam à la conquête du marché international

>> Semaine d'exposition des produits OCOP et produits typiques de Bà Ria - Vung Tàu

Cet événement constitue une étape clé dans le cadre du programme de coopération pour le développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du delta du Mékong, des hauts plateaux du Centre, de la région Sud-Est... Il vise à offrir aux entreprises, coopératives et groupes coopératifs une opportunité de promouvoir les produits OCOP et les produits régionaux typiques à l’échelle nationale, facilitant ainsi la connexion, la consommation et l’exportation de ces produits.

Organisé par le Service municipal de l’agriculture et du développement rural, sous l’égide du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, cet événement met en avant des produits certifiés OCOP, des solutions technologiques pour la transformation agricole, forestière et aquatique, des modèles d'application de la biotechnologie, ainsi que des machines et équipements agricoles de haute technologie (IoT, drones, etc.), des produits biologiques et des engrais microbiens organiques pour l’agriculture urbaine. L’événement s’inscrit dans le programme de connexion commerciale entre la mégapole du Sud et d’autres villes et provinces, encourageant ainsi la consommation nationale et internationale.

Cette année, 324 entreprises participent, avec 961 produits exposés, dont 638 produits OCOP classés 3 à 4 étoiles et 21 produits de 5 étoiles. Hô Chi Minh-Ville est représentée par 57 entreprises proposant 222 produits, dont 58 sont des produits OCOP 3 ou 4 étoiles.

Promouvoir les produits régionaux typiques

La Semaine OCOP 2024 vise non seulement à promouvoir les produits régionaux typiques, mais aussi à renforcer la coopération économique et à améliorer la qualité des relations entre les provinces, en vue d'un développement durable dans les secteurs de l'agriculture, des technologies de production et de la gestion des produits agricoles. Au-delà de la mise en réseau pour la consommation, cette semaine OCOP contribue également à la stratégie d’attraction touristique et au développement durable de la mégapole du Sud.

De plus, la Semaine des produits OCOP favorise les échanges et coopérations pour transférer les avancées scientifiques et technologiques vers l’agriculture et le développement rural, créant un approvisionnement stable, sûr et de qualité. Cela forme une chaîne d'approvisionnement répondant aux besoins intérieurs et à l'exportation.

Cet événement confirme le rôle de Hô Chi Minh-Ville en tant que pont dynamique, canal de promotion et de consommation essentiel pour le secteur agricole national, tout en encourageant le développement d'entreprises spécialisées dans l'agriculture de haute technologie, avec un accent particulier sur les produits clés, les produits VietGAP et OCOP de la ville.

Texte et photos : Truong Giang/CVN