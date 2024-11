Des thés vietnamiens récompensés lors d'un concours international à Paris

Dix thés vietnamiens viennent d'être récompensés lors du concours international "Les Thés du Monde" organisé par l'Agence pour la valorisation des produits agricoles (AVPA) en France, avec un prix d'or, un prix d'argent, deux prix de bronze et six prix d'encouragement.

Le prix d'or a été décerné au thé épicé aux agrumes citronnelles Sense Memory, le prix d'argent au thé floral et au miel Be Better. Le thé jaune Flying Red Dragon et le thé fermenté Hoang Lien Son Memory ont reçu le prix de bronze. Neuf thés primés sont produits par Sobica Sodeli, qui a jusqu'à présent remporté 45 prix lors de concours internationaux, dont six grâce à la collaboration avec l'artisan du thé Nguyen Cao Son dans le cadre d'un effort de promotion du thé Shan ancien de Sa Pa de la province de Lao Cai et du thé O Long de Moc Chau de la province de Son La.

Photo : VNA/CVN

Selon Vu Thi Hang, présidente de Sobica Sodeli, pour que le thé vietnamien devienne un produit distinctif et renommé sur la scène mondiale, il est nécessaire de changer la mentalité de production, en mettant l'accent sur la mise en valeur des saveurs uniques du thé et en combinant des ingrédients naturels pour créer des produits bénéfiques pour la santé tout en répondant aux goûts des consommateurs.

Partageant son impression sur la richesse et la diversité du thé vietnamien, Carine Baudry, présidente du jury du concours international du thé 2024, a déclaré que la fertilité des terres vietnamiennes crée la diversité des régions productrices de thé, des montagnes aux plaines, offrant une richesse de variétés en termes de couleur et de saveur. Les Européens apprécient la qualité et les saveurs riches du thé vietnamien, a-t-elle remarqué.

De son côté, Philippe Juglar, président de l'AVPA, a déclaré que le Vietnam lui avait offert de merveilleuses expériences avec le thé et le café vietnamiens. Il a émis l'espoir de voir davantage de produits vietnamiens participant au concours annuel de l'AVPA.

Lancé pour la première fois en 2018, le concours "Les Thés du Monde" vise à récompenser les thés qui offrent une véritable valeur culinaire dépassant de loin la consommation standard de produits emballés.

Actuellement, le Vietnam se classe au cinquième rang mondial pour les exportations de thé et au septième pour la production. En 2023, les exportations de thé du Vietnam ont atteint 121.000 tonnes pour une valeur de 211 millions de dollars. Les thés vietnamiens sont désormais disponibles dans 74 pays et territoires.

Selon les statistiques de l'Association vietnamienne du thé du Vietnam, 34 provinces et villes du pays cultivent du thé sur une superficie totale de 123.000 hectares, avec une production moyenne de près de 0,95 tonne par hectare, soit l'équivalent de 1,02 million de tonnes de bourgeons de thé frais.

VNA/CVN