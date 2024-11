Quang Binh renforce la surveillance des ports pour lutter contre la pêche INN

La province côtière de Quang Binh (Centre) a mis en place plusieurs mesures afin d'améliorer le contrôle des produits de la pêche, dans le cadre des efforts visant à faire retirer l'avertissement sous forme de "carton jaune" de la Commission européenne (CE) concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).