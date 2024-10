Cà Mau renforce les solutions pour lutter contre la pêche INN

Photo : VNA/CVN

Par conséquent, la province continue de renforcer les mesures d’exploitation durable des ressources halieutiques, de promouvoir la lutte contre la pêche INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) et de s'attaquer résolument aux navires de pêche "trois non" (non enregistrés, non immatriculés et non licence).

Cà Mau renforce les instructions données aux postes-frontières pour qu'ils se coordonnent activement avec les autorités, les départements, les branches et les organisations des localités des zones maritimes pour propager et diffuser régulièrement aux pêcheurs les dispositions fondamentales sur la lutte contre la pêche INN.

La province promeut l'application de logiciels et la numérisation des dossiers de gestion des bateaux de pêche pour surveiller et gérer de près les navires de pêche présentant un risque élevé de violer les eaux étrangères.

Lê Van Su, vice-président du Comité populaire de la province de Cà Mau, a déclaré que la province concentrait ses ressources pour prévenir et mettre fin à la violation des eaux étrangères par des navires de pêche.

En particulier, les autorités provinciales ont ouvert des périodes de pointe, en coordination avec des secteurs et localités, pour contrôler strictement la mise en œuvre des réglementations contre la pêche INN ; renforcé les mesures pour gérer et surveiller plus étroitement les navires de pêche dans les temps à venir, notamment ceux aux "trois non".

Cà Mau dispose d'une flotte de pêche de plus de 4.330 bateaux, dont 1.550 de 15 m ou plus.

VNA/CVN