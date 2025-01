Les producteurs alimentaires du delta du Mékong s'activent en prévision du Têt

Les producteurs alimentaires du delta du Mékong augmentent leur production dans le cadre de leur programme "À chaque commune son produit" (OCOP) pour répondre à la demande pour le prochain Têt (Nouvel An lunaire). À l'approche de cette fête, qui tombe le 29 janvier, les ventes de produits de haute qualité et de spécialité, en particulier les articles OCOP, augmentent normalement de manière significative.

>> Hâu Giang développe des zones de production de riz de haute qualité à faibles émissions

>> La riziculture de Soc Trang se met au vert

>> La noix de coco vietnamienne : une ascension fulgurante sur les marchés mondiaux

Photo : VNA/CVN

Le delta, qui est le plus grand producteur de riz, de fruits et de fruits de mer du pays, compte près de 3.000 produits OCOP classés entre trois et cinq étoiles. Ces produits OCOP sont principalement des aliments, des fruits, des fruits de mer, du riz et produits connexes.

Dans la province de Long An, les produits OCOP tels que le riz violet biologique, les produits d’olives blanches chinoises transformés et le sel au piment rouge du district de Vinh Hung sont très demandés sur les marchés nationaux et étrangers pendant le Têt. Les olives blanches chinoises sont cultivées dans de nombreuses zones frontalières de Vinh Hung et sont utilisées pour fabriquer divers produits transformés tels que des olives blanches séchées, sucrées et épicées mélangées à du piment, du sel et du sucre.

Trân Thi Ngoc Lan, propriétaire de l’établissement de production Ngoc Lan à Vinh Hung, produit neuf types de produits transformés à base d’olives blanches chinoises, de nombreux types de sel au piment rouge, de la sauce au tamarin et d’autres produits. Ses produits à base d’olives blanches chinoises ont été reconnus comme des articles OCOP trois étoiles et attendent la reconnaissance quatre étoiles.

Pour ce Têt, elle a reçu des commandes pour exporter 1,2 tonne de produits vers de nombreux marchés, dont les États-Unis, Singapour, la République de Corée et l’Australie. La quantité exportée correspond à celle du Têt dernier, mais dans le contexte des défis économiques actuels, alors que les gens de nombreux pays réduisent leurs dépenses de fin d’année, cette réalisation est un succès inattendu pour une petite entreprise dans une zone frontalière éloignée. "Les prix des produits vendus sur le marché intérieur et exportés sont les mêmes. Après déduction des coûts, je réalise un bénéfice de 20%", a-t-elle déclaré.

Dans la province de Kiên Giang, les producteurs s’affairent à produire des produits OCOP de haute qualité pour répondre à la demande des consommateurs, maintenir leurs marques et améliorer leurs revenus. La coopérative de mangues Hoa Lôc de Hon Dât, dans la commune de Tho Son du district de Hon Dât, devrait fournir plus de 500 tonnes de mangues Hoa Lôc pour les marchés intérieurs et d’exportation pendant ce Têt.

Respecter les bonnes pratiques agricoles

Photo : VNA/CVN

Selon Vo Thành Dô, son directeur, deux ans après avoir reçu la reconnaissance pour la production d’un produit OCOP quatre étoiles, les mangues Hoa Lôc de la coopérative ont été achetées par de nombreux commerçants, ce qui a permis de stabiliser ses ventes. La coopérative compte plus de 150 membres qui cultivent des mangues Hoa Lôc sur un total de 431 ha selon les normes de bonnes pratiques agricoles vietnamiennes (VietGAP).

Le prix des mangues Hoa Lôc de la coopérative est de 60.000 à 65.000 dôngs (2,4 à 2,6 USD) par kg ce Têt, ce qui augmente le bénéfice de la culture de mangues à 200 millions de VND (7.900 USD) par hectare par an. La coopérative de services agricoles Hiêu Phat, dans la commune de Phong Dông du district de Vinh Thuân, produit 700 kg à 1 tonne de divers types de poissons séchés et fermentés par mois en temps normal. Elle propose trois produits OCOP trois étoiles : les crevettes séchées, les crevettes aigres fermentées et le poisson tête de serpent séché.

Lê Thi Kim Thoa, sa directrice, a déclaré qu’en novembre et décembre lunaires (décembre de l’année dernière et janvier) avant ce Têt, les détaillants et les consommateurs avaient augmenté leurs commandes pour le Têt, de sorte que la quantité vendue a doublé par rapport aux périodes normales. Le nombre de consommateurs qui ont passé commande de produits a augmenté au cours du mois dernier, elle a donc mobilisé plus de 20 travailleurs pour acheter des matières premières, transformer et sécher les crevettes et les poissons, et emballer les produits finis, a-t-elle déclaré.

"La coopérative accorde toujours la priorité à la qualité des produits et à la sécurité alimentaire, n’utilise pas de colorants artificiels ni de conservateurs, et sèche les crevettes et les poissons au soleil pour qu’ils aient un goût sucré et parfumé", a-t-elle déclaré.

Sécurité alimentaire

Les autorités locales des 12 provinces du delta et de la ville de Cân Tho renforcent le contrôle de la qualité et de la sécurité alimentaire des produits pour le Têt. Elles sensibilisent davantage les producteurs, les commerçants et les consommateurs à la sécurité alimentaire. Vo Thi Muoi, propriétaire de l’établissement de production de gâteaux de flocons de neige au riz gluant Oanh Muoi dans le district de Cân Duoc de la province de Long An, a déclaré : "Ce Têt, mon établissement produit plus de 1000 gâteaux sur la base des commandes des clients. Pour garantir la sécurité alimentaire, je vérifie chaque étape du processus de production et sélectionne soigneusement les matières premières."

Huynh Minh Phuc, directeur du Service provincial de la Santé de Long An et chef adjoint du comité directeur intersectoriel provincial sur la sécurité alimentaire et l’hygiène, a déclaré que pour assurer la sécurité alimentaire pendant les fêtes du Têt et du printemps en 2025, le comité directeur avait mis en place un plan pour garantir la sécurité alimentaire dans la production, la transformation, le commerce et la consommation des produits alimentaires. Le plan vise également à accroître l’inspection et la prévention de la production et du commerce de produits alimentaires contrefaits et de mauvaise qualité, ainsi qu’à prévenir et à contrôler les intoxications alimentaires, selon Huynh Minh Phuc.

Elle mobilise toutes les ressources pour promouvoir les réglementations en matière de sécurité alimentaire et éduquer le public sur la sécurité alimentaire, en encourageant la participation à la prévention de la production et du commerce de produits alimentaires contrefaits et de qualité inférieure. Elle vise également à prévenir les intoxications alimentaires et à renforcer les avertissements sur les risques de sécurité alimentaire pendant les fêtes du Têt et du printemps. Long An a mis en place des équipes d’inspection à tous les niveaux pour inspecter la sécurité alimentaire dans les lieux de production alimentaire afin de protéger les droits et la santé des consommateurs.

Lors d’une réunion avec l’équipe d’inspection du ministère de l’Agriculture et du Développement rural au début du mois, la ville de Cân Tho s’est engagée à garantir l’approvisionnement en aliments sûrs et de qualité pour la population locale ce Têt.

Prenant la parole lors de la réunion, Trân Thành Nam, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a exhorté la ville à renforcer les efforts de sensibilisation à la sécurité alimentaire et à la valeur des produits OCOP. La ville compte 198 produits OCOP classés entre trois et quatre étoiles.

VNA/CVN