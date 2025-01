Le MPI publie de nouveaux critères statistiques pour le développement durable

En vertu de la circulaire, 145 indicateurs statistiques doivent être utilisés pour évaluer la réalisation de 17 Objectifs de Développement Durable au Vietnam.

L’Office général des statistiques assume la responsabilité principale de la collecte et de la synthèse des informations statistiques sur le développement durable et de la création d’une base de données statistiques sur le développement durable au Vietnam.

L’annexe II de la circulaire, qui doit entrer en vigueur le 10 mars 2025, décrit leurs définitions, méthodes de calcul, principales composantes, fréquence de publication, sources de données et les agences chargées de les collecter.

Sur la base de cet ensemble d’indicateurs statistiques, les agences de niveau ministériel et les agences locales sont chargées de collecter, de synthétiser, de compiler les indicateurs assignés et de les rapporter à l'Office général des statistiques pour synthèse générale.

Les 17 objectifs de développement durable sont les suivants :

(1) Éradiquer toutes les formes de pauvreté.

(2) Éradiquer la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir le développement agricole durable.

(3) Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges.

(4) Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous.

(5) Parvenir à l’égalité des sexes, autonomiser les femmes et les filles.

(6) Assurer la disponibilité et la gestion durable des ressources en eau et de l’assainissement pour tous.

(7) Assurer l’accès à une énergie abordable, fiable et durable pour tous.

(8) Assurer une croissance économique durable, inclusive et continue ; créer des emplois pour tous.

(9) Construire des infrastructures résilientes, promouvoir une industrialisation inclusive et durable, renforcer l’innovation.

(10) Réduire les inégalités sociales.

(11) Développer des zones urbaines et rurales durables et résilientes, assurer des environnements de vie et de travail sûrs et répartir rationnellement la population et la main-d’œuvre par région.

(12) Assurer des modèles de production et de consommation durables,

(13) Réagir rapidement et efficacement au changement climatique et aux catastrophes naturelles.

(14) Conserver et exploiter durablement les océans, les mers et les ressources marines pour un développement durable.

(15) Protéger et développer durablement les forêts, conserver la biodiversité, développer les services écosystémiques, lutter contre la désertification, prévenir la dégradation et restaurer les ressources terrestres.

(16) Promouvoir des sociétés pacifiques, équitables et équitables pour un développement durable, faciliter l’accès à la justice pour tous, mettre en place des institutions efficaces, responsables et participatives à tous les niveaux.

(17) Renforcer les méthodes de mise en œuvre et promouvoir un partenariat mondial pour le développement durable.

Dans le Rapport sur le développement durable 2024, le Vietnam a obtenu un score de 73,32 dans l’indice des ODD pour se classer au 54e rang parmi les 166 pays répertoriés, ce qui représente une amélioration à la fois du score et du classement par rapport à 2023.

