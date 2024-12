La noix de coco vietnamienne : une ascension fulgurante sur les marchés mondiaux

Récemment, la filière de la noix de coco est devenue un secteur économique clé dans les régions du delta du Mékong et de la côte centrale du Sud. Grâce à l'approbation des États-Unis et de l'Europe ainsi qu'au protocole conclu avec la Chine, la noix de coco vietnamienne s'ouvre les portes de marchés gigantesques, propulsant ainsi le secteur à un niveau supérieur.

>> L’industrie de la noix de coco exploite ses forts atouts à l’exportation

>> Le noix de coco devient un produit d’exportation de grande valeur

>> Améliorer la chaîne de valeur de la noix de coco dans le cadre d’une économie verte

Selon les statistiques du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le pays compte actuellement plus de 200.000 ha de cocotiers. Le cocotier figure parmi les six arbres majeurs ciblés par le Projet de développement des arbres industriels du Vietnam d'ici 2030. Les produits vietnamiens à base de noix de coco ont généré un chiffre d'affaires de 180 millions d'USD en 2010, de 900 millions en 2015. Et des milliards d'USD sont attendus cette année.

Photo : VNA/CVN

Fort de cet élan, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural vise à développer une industrie de la noix de coco hautement compétitive sur le marché mondial.

Le Vietnam se classe au 6e rang mondial des producteurs de noix de coco, avec une production annuelle approchant les deux millions de tonnes, avec une productivité et une qualité parmi les meilleures au monde.

Bên Tre (Sud) est la province qui possède la plus grande superficie dans le pays, avec plus de 80.000 ha. Selon Huynh Quang Duc, directeur adjoint du Département provincial de l'agriculture et du développement rural, Bên Tre est devenue la capitale nationale de la noix de coco avec une superficie représentant 88 % du total dans le delta du Mékong et 42% au niveau national.

À Bên Tre, la culture de la noix de coco constitue le pilier de l'économie rurale, générant des revenus pour plus de 200 000 ménages. Ces dernières années, la province a assisté à une expansion significative des cocoteraies, au détriment des rizières moins rentables.

En 2024, la filière noix de coco de la province a connu une croissance remarquable. Les produits dérivés ont généré un chiffre d'affaires record de 500 millions de dollars, représentant plus de la moitié des exportations totales du secteur. Actuellement, la province dispose d'un réseau de 133 zones de production certifiées, couvrant plus de 8 300 hectares, dédiées à la culture de noix de coco destinées à l'exportation. Par ailleurs, 14 entreprises sont équipées d'installations de conditionnement répondant aux normes chinoises, garantissant ainsi la qualité des produits exportés.

Nguyên Phong Phu, directeur technique de Vina T&T Group Company, a déclaré que la Chine, avec sa population immense, représentait un marché extrêmement prometteur pour les produits à base de noix de coco. En outre, les accords de libre-échange entre l’ASEAN et la Chine facilitent la réduction des impôts et stimulent les échanges commerciaux.

La Chine, avec une consommation annuelle de noix de coco estimée à 4 milliards d'unités, dont 2,6 milliards de noix fraîches, ce offrant au Vietnam, pays producteur de renom, une opportunité en or pour répondre à cette demande croissante. Selon Nguyên Phong Phu, l'octroi par la Chine d'un code d'exportation pour la noix de coco fraîche au Vietnam a ouvert une large porte à ce produit, contribuant à apporter une valeur économique élevée au pays.

Il a préconisé la mise en place d'un système numérique exhaustif pour suivre de près les codes régionaux, de la production à l'exportation, afin de garantir la traçabilité et la qualité des produits. Il a également souligné la nécessité d'instaurer des sanctions sévères pour réprimer toute fraude, préservant ainsi la réputation de l'agriculture vietnamienne sur les marchés internationaux.

Les cocotiers constituent une véritable mine d'or pour l'économie. Outre l'exportation de fruits frais vers les États-Unis, l'Australie et la Chine, ils alimentent une industrie de transformation florissante, donnant naissance à une multitude de produits tels que l'huile de coco, la pulpe de coco, le lait de coco, le charbon de bois de coco, les produits cosmétiques et bien d'autres encore.

Lors d’un récent forum, Nguyên Thi Kim Thanh, présidente de l'Association vietnamienne de la noix de coco, a souligné que pour augmenter la valeur des cocotiers, cette filière vietnamienne devait également se concentrer sur le maintien de l’industrie de transformation.

VNA/CVN