L'estonien Bolt entre sur le marché vietnamien des VTC

En plus des chauffeurs, l’entreprise cherche à recruter divers postes de soutien, notamment des opérateurs et un chef d’équipe expérimenté de support client à Hô Chi Minh-Ville.

Semblable à d’autres applications de VTC (moto-taxi de transport avec chauffeur) populaires telles que Grab ou Be, Bolt prévoit de fournir des services de base, notamment le transport, les courses et la livraison de nourriture.

En outre, l’application déploie également un certain nombre d’autres services, tels que la location de voitures et de deux-roues et des forfaits de services pour les clients professionnels.

Bolt a étendu ses opérations à l’Asie du Sud-Est après avoir lancé son service en Thaïlande en 2020, en se concentrant principalement sur les grandes villes telles que Bangkok, Phuket et Chiang Mai.

D’ici fin 2024, Bolt a étendu ses activités à la Malaisie, marquant une étape importante dans sa stratégie de développement régional.

Le marché des VTC au Vietnam connaît une concurrence féroce entre les entreprises nationales et étrangères.

La valeur du marché des VTC du pays est estimée à 880 millions de'USD en 2024 et devrait atteindre 21,6 milliards d'USD d’ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 19,5%, selon un récent rapport du cabinet d’études de marché indien Mordor Intelligence.

Avec la croissance rapide de la population urbaine du Vietnam, combinée au manque d’options de transport public et à l’augmentation des embouteillages, la demande de modèles de transport privé va crescendo.

