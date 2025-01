VBUK, une passerelle reliant des échanges commerciaux entre le Vietnam et le monde

En 2025, l'Association des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni (VBUK) se concentrera sur des solutions pratiques pour aider la communauté des affaires au Royaume-Uni à améliorer les liens et la coopération avec la communauté d'affaires vietnamienne au pays et à l'étranger.

C'est ce qu’a affirmé par le président de VBUK, Phuong Hoang, lors du Gala dîner "Saluer le Printemps de l’Année du Serpent 2025" organisé par VBUK à Londres le 13 janvier pour faire le bilan de ses activités de 2024 et déployer les orientations en 2025 et les années suivantes.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Dô Minh Hùng, a affirmé que l'ambassade était prête à soutenir et à accompagner VBUK dans son développement et dans la promotion des activités d'investissement et de commerce entre les deux pays ainsi que dans l’amélioration de son rôle de connexion des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni avec celles dans le pays.

L'ambassadeur a mis à jour la situation de développement socio-économique du pays ainsi que les relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni, notamment en matière de commerce et d'investissement.

Selon le diplomate, en 2024, pour la première fois, le chiffre d'affaires total des échanges bilatéraux a franchi la barre des huit milliards d'USD, atteignant plus de 8,4 milliards d'USD, soit une augmentation de 18% en variation annuelle.

En termes d'investissement, le Royaume-Uni était le 12e investisseur étranger au Vietnam avec cinq milliards d'USD d'investissement direct étranger (IDE).

Mobilisation de capitaux sur le marché britannique

De son côté, Phuong Hoang a fait le bilan des activités de VBUK en 2024, notamment l'organisation de séminaires en ligne pour partager des expériences commerciales, mettre à jour les connaissances sur les politiques, les taxes..., connecter la communauté d’affaires britannique aux entreprises nationales ; l'organisation d'expositions pour présenter les produits et services des entreprises vietnamiennes, promouvoir le commerce et les exportations vietnamiennes vers le marché britannique.

En outre, la VBUK a coopère avec des associations commerciales internationales et a participé à des événements majeurs tels que le Forum des affaires européennes, le Congrès des affaires européennes...

En plus des activités de promotion commerciale, la VBUK a organisé des activités culturelles et sportives pour la communauté vietnamienne au Royaume-Uni et a participé à des programmes caritatifs pour soutenir les Vietnamiens en difficulté.

Créée en 2006, la VBUK, avec plus de 100 membres d'aujourd'hui, vise à soutenir les activités commerciales des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni, à connecter et à soutenir les entreprises nationales ayant des besoins d'import-export et de mobilisation de capitaux sur le marché britannique, ainsi que les entreprises britanniques cherchant à coopérer avec les entreprises au Vietnam.

