Les ventes au détail de biens et services en hausse de 8,5% en quatre mois

Selon l'Office général des statistiques, le chiffre d'affaires total des ventes au détail de biens et services de consommation était estimé à 522,1 billions de dôngs en avril et à plus de 2,06 quadrillions de dôngs au cours des quatre premiers mois, en hausse respectivement de 9% et de 8,5% en glissement annuel.

Photo : VNA/CVN

Entre janvier et avril, les ventes au détail de biens ont atteint plus de 1,59 quadrillion de dôngs, représentant 77,3% du total et en hausse de 7,1% sur un an (en hausse de 4,4% si l'on exclut le facteur prix).

Le prix de l'alimentation et des produits alimentaires a bondi de 11 %, celui de l'électroménager et de l'outillage de 14,9%, de l'habillement de 10,3%, des véhicules (hors automobile) de 0,1% et des produits culturels et éducatifs de 17,8%.

Une augmentation a été observée dans les revenus de la vente au détail de biens dans de nombreuses localités, notamment Quang Ninh avec 9,6%, Hai Phong 9,4%, Cân Tho 7,8%, Binh Duong 7,7%, Dông Nai 6,9%, Dà Nang 6,8%, Hô Chi Minh-Ville 6,4%, Hanoï 5,3%...

Les revenus des services d'hébergement et de restauration ont été estimés à 237,3 billions de dôngs, en hausse de 15,3% sur un an. Quelques localités ayant enregistré une forte augmentation, étaient Dà Nang (23,2%), Quang Ninh (22,3%), Hai Phong (14,5%), Hô Chi Minh-Ville (12,5%), Hanoï (12,5%), Cân Tho (9,1%).

Toujours selon l'Office général des statistiques, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a atteint près 1,6 millions en avril et à 6,2 millions en quatre mois, soit une croissance respectivement de 58,2% et de 68,3% sur un an. Ainsi, les revenus du tourisme au cours des quatre premiers mois étaient estimés à 19,4 billions de dongs, en hausse de 49,3% par rapport à la même période de l'an dernier.

Afin d'assurer l'approvisionnement en biens essentiels et de développer le marché intérieur d'ici la fin de l'année, l'Office général des statistiques a proposé au ministère de l'Industrie et du Commerce de continue à surveiller l'évolution du marché et fournir des consultations sur la gestion des prix.

