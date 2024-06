Le Vietnam s’emploie à maximiser les opportunités du libre-échange

Ces dernières années, la mise en œuvre des politiques et des orientations du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, les activités d’exportation en particulier, le travail de l’économie extérieure et d’intégration économique internationale en général ont obtenu de nombreux résultats importants.

Opportunités des accords de libre-échange

Le chiffre d’affaires des exportations a augmenté sans cesse, la balance commerciale a été positive, maintenant un excédent commercial continu et augmentant progressivement pendant de nombreuses années, contribuant à stabiliser un grand équilibre de l’économie, soutenant la mise en œuvre de la politique du taux de change, et des devises, à créer des emplois et à améliorer la capacité de production et le niveau de gestion des entreprises.

Une contribution importante aux récents résultats en matière d’exportation est la mise en œuvre de nombreuses mesures visant à maximiser les opportunités offertes par les accords ALE, dont le Vietnam est signataire.

Le Vietnam a signé et achevé à l’heure actuelle les négociations sur 17 accords de libre-échange avec plus de 60 pays et territoires, négocie et se prépare à lancer des négociations sur 3 accords et 1 cadre économique (Cadre économique pour l’Indo-Pacifique (CEIP).

Cependant, les activités d’exportation et l’exploitation des incitations des accords de libre-échange sont encore limitées, sans rapport avec le potentiel et les atouts, ne tirant pas pleinement parti des opportunités disponibles, du professionnalisme et de la durabilité d’une partie de l’entreprise.

Le chiffre d’affaires des exportations vers les pays partenaires participant aux accords de libre-échange représente environ 65 % du chiffre d’affaires total des exportations du Vietnam. En effet, le chiffre d’affaires des exportations bénéficiaires de la taxe d’importation préférentielle de 2023 a atteint plus de 86 milliards de dollars, soit une hausse de 9,2% par rapport à 2022, sans compter le chiffre d’affaires des exportations vers les marchés partenaires participant aux ALE éliminant 100% des droits de douane.

Cependant, les activités d’exportation et l’exploitation des incitations des accords de libre-échange sont encore limitées, ne tirant pas pleinement parti des opportunités disponibles.

Face à cette situation, le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) s’est activement coordonné avec les ministères, les branches, les localités et les entreprises pour mettre en œuvre des mesures visant à stimuler les exportations et à améliorer l’efficacité de l’exploitation des incitations des ALE.

Le MoIT continuera à exploiter et à élargir les marchés d’exportation, en plus de maintenir et de développer les marchés clés et les marchés traditionnels, en exploitant efficacement les marchés des pays qui ont signé des ALE avec le Vietnam et en renforçant l’exploitation des marchés potentiels. Il continuera à négocier, à signer et à mettre en œuvre des accords commerciaux avec des partenaires potentiels et des économies complémentaires, soutenir l’économie vietnamienne pour ouvrir de nouvelles opportunités d’exportation.

En outre, il continuera à aider les entreprises à améliorer leur compétitivité et leurs exportations de divers secteurs, avec l’accent mis sur les groupes de transformation industrielle et de fabrication, les groupes de produits agricoles, forestiers et aquatiques.

Dans le même temps, le MoIT renforcera la mise à jour des informations sur les opportunités d’exportation et les fluctuations politiques sur les marchés d’exportation pour les localités, les associations et les entreprises, en particulier les marchés des pays participant aux accords de libre-échange avec le Vietnam, pour permettre aux entreprises vietnamiennes de les exploiter rapidement.

Parallèlement à cela, il intensifiera son guide sur le contenu des engagements et sur la manière de profiter des incitations des ALE auprès des entreprises, des associations et des agences de gestion spécialisées locales, sous de nombreuses formes en présentiel et en ligne. Il aidera les entreprises à protéger leurs intérêts légitimes à l’étranger, simplifiera les procédures de délivrance des certificats d’origine, en promouvant la transition numérique pour la délivrance des certificats d’origine électroniques.

À partir du 1er janvier 2024, le Vietnam a délivré des C/O électroniques aux entreprises, notamment les formulaires C/O : AANZ, AJ, E, AHK, RCEP, CPTPP, VJ, VC, VN-CU et S. Pour le formulaire C/O de modèle D (vers les pays de l’ASEAN) et C/O modèlé AK, VK (vers la République de Corée), le Vietnam a transmis les données électroniques des données C/O.

Redoubler d’efforts

À côté des résultats exceptionnels obtenus, les activités d’exportation en général et l’exploitation des incitations des ALE en particulier présentent encore quelques lacunes et limites. Bien que les exportations soient positivement reprises, elles ne sont pas stables car elles sont fortement influencées par des facteurs instables sur la chaîne d’approvisionnement et la demande du marché mondial ne s’est pas redressée comme prévu. Les exportations dépendent encore fortement de quelques grands marchés, les entreprises d’IDE représentent également une part importante du chiffre d’affaires total des exportations (environ 73 % en 2023). L’efficacité de l’exploitation des incitations des ALE n’est pas aussi élevée que prévu.

La raison résulte des évolutions complexes et imprévisibles, les conflits armés dans le monde ont eu un impact profond et multiforme sur l’économie et la chaîne d’approvisionnement mondiale (la crise au Moyen-Orient, en mer Rouge), exerçant une pression sur les prix des produits stratégiques (énergie, alimentation), l’inflation mondiale n’est pas maîtrisée, les prix des transports restent élevés, freinant la reprise du commerce mondial et de la demande d’investissement...

Pendant ce temps, les exportations vietnamiennes dépendent fortement des commandes des importateurs étrangers et des services comme la logistique et les chaînes de distribution des entreprises étrangères, elles sont alors gravement touchées, notamment aux premiers mois de 2023.

Des produits d’exportation vietnamiens phares vers les grands marchés tels que l’UE, les États-Unis subissent la pression des enquêtes de recours commercial, de la fraude à l’origine et des obstacles techniques liés à l’environnement, au développement durable et à la transformation verte.

Les entreprises d’IDE représentent toujours une proportion élevée des exportations totales, grâce à leurs grands avantages en matière de capital d’investissement, de systèmes de distribution, de marques et d’une chaîne d’approvisionnement complète depuis de nombreuses années à l’échelle mondiale, de sorte que leur compétitivité à l’exportation est élevée.

Ces derniers temps, les entreprises nationales ont déployé des efforts pour améliorer progressivement la compétitivité des exportations (au cours des quatre premiers mois de 2024, la croissance des exportations a été plus élevée que celle des entreprises IDE), mais afin d’augmenter des exportations des entreprises nationales, il faut du temps et des efforts de la part des entreprises et du soutien du gouvernement.

Neuf mesures clés

Pour accélérer les activités d’exportation et la mise en œuvre des ALE, en éliminant les difficultés des entreprises dans le contexte d’une situation mondiale qui continue de fluctuer en complexité et en imprévisibilité, le MoIT a déclaré qu’il continuerait à déployer une série de mesures.

Premièrement, il continuera à saisir les difficultés et les problèmes liés à la production et à l’exportation de marchandises, pour les résoudre rapidement ou les synthétiser et en faire rapport aux autorités compétentes. Il suivra de près la situation réelle, pour diriger et gérer avec flexibilité l’exportation de riz et d’autres produits agricoles ; soutenir les entreprises vietnamiennes pour qu’elles participent aux appels d’offres d’importation de riz des gouvernements des pays afin de maximiser les opportunités favorables sur le marché mondial, tout en garantissant absolument la sécurité énergétique du pays.

Deuxièmement, il coordonnera avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural ; le ministère des Affaires étrangères pour négocier l’ouverture des marchés d’exportation, notamment pour les fruits et les produits végétaux ; en coordonnant avec les ministères et branches concernés pour mettre en œuvre les orientations du gouvernement sur l’impôt minimum mondial afin de maintenir l’attractivité de l’environnement d’investissement au Vietnam, renforçant ainsi la capacité d’exportation durable.

Troisièmement, il aidera les entreprises nationales à améliorer leur capacité de production et d’exportation ; à mettre en relation les entreprises nationales avec les sociétés multinationales et les entreprises d’IDE afin d’améliorer la capacité des entreprises nationales à participer aux chaînes d’approvisionnement et aux exportations.

Quatrièmement, il se concentrera sur la mise en œuvre efficace de la tâche de promotion des exportations.

Cinquièmement, il surveillera de près les fluctuations politiques des partenaires commerciaux, en particulier les grands partenaires commerciaux, pour conseiller et proposer au gouvernement des réponses politiques appropriées et opportunes pour promouvoir les exportations. Il dirigera le système des bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger pour actualiser les informations sur les réglementations et les politiques du marché des pays, fournir rapidement des informations et des recommandations aux associations industrielles et aux entreprises d’exportation.

Sixièmement, il se coordonnera avec les associations industrielles pour dégager les difficultés liées aux coûts de transport des marchandises en raison de la situation tendue en mer Rouge, en proposant des recommandations opportunes aux associations industrielles et aux entreprises exportatrices dans le contexte d’évolutions instables en Israël.

Septièmement, il donnera l’alerte précoce en cas de poursuites en matière de recours commercial ; soutiendra les entreprises sur la manière de répondre aux poursuites judiciaires ; informera en temps opportun les entreprises et les associations des nouvelles informations, des besoins et des réglementations du marché.

Huitièmement, il réglementera le dédouanement aux postes frontières, conseillera les entreprises pour passer au commerce officiel.

Neuvièmement, il déploiera le système de délivrance de certificats d’origine via Internet et le mécanisme d’auto-certification d’origine, examinera et simplifiera le processus de délivrance de C/O ; appliquera la déclaration électronique C/O ; réformera les procédures administratives, pour faciliter les entreprises exportatrices lors de la demande de C/O ; tout en répondant en temps opportun aux difficultés et aux problèmes des entreprises dans le domaine d’origine.

