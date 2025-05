Un café à Hanoï révolutionne ses services avec des robots intelligents

Un café à Hanoï expérimente l'utilisation simultanée de quatre robots intelligents pour préparer des boissons, servir les clients, prendre des photos et écrire de la calligraphie. Passant d'activités individuelles à une coordination entre eux et avec l'espace du café, ces robots offrent une expérience conviviale et innovante aux clients.

Tiwtter Beans Coffee situé au 5, rue Vũ Phạm Hàm, est le premier modèle de café à Hanoï où les services sont entièrement assurés par des robots.

Bảo, un serveur habile capable de porter plusieurs objets à la fois tout en interagissant avec les clients à travers des signaux sensoriels situés au niveau de la tête et des oreilles.

Photos : Phuong Mai - CTV/CVN

Tú, un barman talentueux. Bien qu'il présente encore certaines limites, Tú parvient à créer des boissons délicieuses.

Photos : Phuong Mai - CTV/CVN

Chi, un photographe professionnel qui aide les clients à capturer des moments joyeux et mémorables.

Photos : Phuong Mai - CTV/CVN

Thư, un maître de la calligraphie, véritable artiste traditionnel.

Photos : Phuong Mai/CVN

Ces quatre nouveaux "employés" ne se contentent pas d’alléger la charge de travail de leurs collègues humains lors des périodes de forte affluence, mais apportent également aux clients une expérience unique et innovante à chaque visite dans ce café pas comme les autres.

"J’ai testé trois robots ici, l’un d’eux m’a apporté le café à table et j’ai été particulièrement impressionnée par celui qui prépare le café. C’était une première expérience très pratique et assez moderne. Le robot barista ici prépare un café au goût fidèle aux proportions traditionnelles, pas très différent de celui préparé par un humain", confie Nguyễn Minh Trang, venant de l'arrondissement de Cầu Giấy, Hanoï.

Pour Lê Minh Ngọc, un autre convive hanoïen, c’est une innovation intéressante pour les cafés à Hanoï et au Vietnam. "J’ai déjà vu des robots à l’étranger dans les aéroports ou pour livrer dans les hôtels, mais c’est la première fois au Vietnam que je vois un robot préparer du café et assister les employés. C’est vraiment fascinant. Pour certains, cette expérience est même plus amusante que de prendre un café ordinaire".

Quant à Nguyễn Thanh Tiến, le robot "Chi" est vraiment attirant. "C’est ma première fois ici, c’est une expérience assez amusante et simple. Surtout quand on est en groupe, c’est très pratique : le robot photographe gère bien l’angle de prise de vue, la netteté et la lumière. Il ne reste plus qu’à faire quelques gestes simples pour capturer un moment magnifique avec ses proches", se déclare le client qui vient de l'arrondissement de Nam Từ Liêm, Hanoï.

Photo : CTV/CVN

En allant de tâches individuelles à une coordination fluide entre eux et avec l’espace du café, ces quatre robots ne se contentent pas d'assister le personnel, leur collaboration harmonieuse contribue aussi à réduire la distance entre l'humain et la technologie.

Nouvelles ressources humaines

Selon Lâm Kiều Oanh, directrice générale de Twitter Beans Coffee, "lors du lancement du projet, les employés ont été ravis d’accueillir ces nouveaux "collègues", que nous considérons comme de nouvelles ressources humaines. C’est ainsi que sont nés les noms Tú, Bảo, Thư. Dans le café ou les services, l’expérience client globale est primordiale. Quand le client reçoit son produit, un simple petit détail – comme un chant, un mot de bienvenue ou un vœu bref – de la part d’un robot peut vraiment le surprendre. Leur rôle ne se limite pas à livrer au bon endroit et à l’heure, ils apportent aussi des émotions inattendues", conclut-elle.

Ce "café du futur" n’est pas seulement une destination pour les amateurs de technologie, mais aussi une source d’inspiration pour l’innovation et l’application de l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne. Utilisée à bon escient, la technologie rend la vie plus facile et plus captivante.

Phuong Mai/CVN