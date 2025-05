Bientôt la Semaine internationale de la mode printemps-été 2025

Placée sous le thème "Pure Style Shines", cette 19ᵉ édition met à l'honneur l'identité culturelle, la créativité et la mode durable. Elle vise à encourager les designers à utiliser des matériaux respectueux de l'environnement, à valoriser l'artisanat traditionnel et à promouvoir l'innovation dans l'industrie textile.

L'AVIFW 2025 réunira 16 créateurs et marques de mode vietnamiens et internationaux, notamment Lê Thanh Hoa, Vu Viêt Hà, Adrian Anh Tuân, Julien Fournié (France), Alberto Zambelli (Italie), Frederick Lee (Singapour) et d'autres. Leurs collections mettront en valeur des matériaux écologiques, des techniques artisanales traditionnelles ainsi que l'application de technologies modernes.

Le défilé d'ouverture sera assuré par Lê Thanh Hoa et sa collection "The Light of Water", inspirée par la grâce de l'eau. Julien Fournié présentera sa collection haute couture "First Circus". L'événement sera clôturé par Vu Viêt Hà avec "Ma Dao", qui mettra à l'honneur le brocart et la culture montagnarde vietnamienne.

Pour la première fois, la réalité augmentée (AR) sera intégrée sur le tapis rouge, offrant une expérience immersive inédite. Des conférences sur le développement des marques de luxe au Vietnam permettront également d'explorer de nouvelles opportunités pour l'industrie de la mode nationale.

VNA/CVN