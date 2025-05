Entrevue entre le secrétaire général du PCV et le président hongrois

Tô Lâm a salué la visite du président Sulyok Tamás, qui coïncide avec le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Hongrie (1950-2025), soulignant qu'elle donnait un nouvel élan au développement des liens bilatéraux.

Le chef du Parti a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par la Hongrie lors de la lutte passée du Vietnam pour la libération nationale et la réunification, ainsi que dans son développement actuel. Le Vietnam considère la Hongrie comme un partenaire prioritaire en Europe centrale et orientale. Le Vietnam, a-t-il ajouté, est prêt à servir de passerelle entre la Hongrie et l'Asie du Sud-Est et considère la Hongrie comme une porte d'entrée essentielle pour le renforcement des liens avec l'Europe centrale et orientale et l'UE.

Tô Lâm a également souligné la vision de développement du Vietnam, qui vise à devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Il a salué les résultats fructueux de l'entretien du président hongrois avec son homologue vietnamien Luong Cuong, ainsi que les progrès positifs réalisés dans les relations bilatérales.

À cette occasion, le chef du Parti et le président hongrois ont discuté des orientations et mesures clés pour approfondir l'amitié traditionnelle bilatérale, notamment en exploitant les mécanismes existants comme le Comité économique mixte, en capitalisant sur l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) et le futur Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), et en convoquant prochainement le Comité mixte sur la coopération scientifique et technologique.

Il a appelé à une coopération accrue en matière d'innovation et a suggéré que la Hongrie contribue à la formation de spécialistes vietnamiens de l'énergie nucléaire.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, de l'industrie pharmaceutique, du travail, de la culture et de la coopération décentralisée. Elles ont également convenu de célébrer conjointement le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques tout au long de l'année.

Le président Sulyok Tamás a évoqué ses années d'études aux côtés de ses amis vietnamiens et a suivi la lutte du Vietnam pour l'indépendance, confiant dans sa victoire finale. Il a félicité le Vietnam pour les réalisations obtenues dans son processus de Renouveau, qui ont renforcé ses capacités et son prestige international, et s'est dit convaincu que le Vietnam poursuivrait ses succès et entrerait dans une nouvelle ère de développement.

Le président Sulyok Tamás a réaffirmé l'importance que la Hongrie accorde à son amitié de longue date avec le Vietnam et considère ce dernier comme un partenaire clé en Asie du Sud-Est.

Il a souligné que la coopération entre le parti au pouvoir en Hongrie, le Fidesz, et le Parti communiste du Vietnam est essentielle au renforcement des liens bilatéraux. Le président hongrois s'est réjoui des récents progrès réalisés dans les relations entre les deux pays, notamment depuis l'établissement de leur partenariat global en 2018.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance politique et les liens entre leurs pays et leurs partis au pouvoir, d'intensifier les échanges de délégations de haut niveau et à tous les échelons, et de consolider la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, des sciences et technologies, de l'innovation et de l'éducation.

Ils ont souligné la nécessité de faire de la défense et de la sécurité un nouveau pilier de la coopération et d'intensifier les échanges entre les peuples afin d'approfondir la compréhension mutuelle.

Le président hongrois a également reconnu la communauté et les étudiants vietnamiens en Hongrie comme un facteur important contribuant au développement socio-économique du pays hôte.

Les deux parties se sont engagées à poursuivre une étroite coordination et un soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment dans le cadre des Nations unies et de l'ASEAN - UE, et ont réitéré leur soutien au règlement pacifique des différends, conformément au droit international, afin de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région et dans le monde.

