Les liens entre Hongrie et le Vietnam s’épanouissent grâce à un partenariat global

La visite officielle au Vietnam, du 27 au 29 mai, du président hongrois Sulyok Tamas et de son épouse, à l’invitation du président vietnamien Luong Cuong, marque une étape importante dans les relations bilatérales et témoigne de l’engagement diplomatique de haut niveau de ce pays d’Europe centrale, a déclaré l’ambassadeur de Hongrie au Vietnam, Tibor Baloghdi.

Photo : VNA/CVN

S’adressant à un journaliste de l’Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à la veille de la visite présidentielle, le diplomate a souligné le développement fructueux des relations diplomatiques entre la Hongrie et le Vietnam, soulignant qu’elles reposaient sur des bases solides de respect mutuel, de coopération et de liens durables.

Selon l’ambassadeur, depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays le 3 février 1950, la Hongrie a toujours soutenu le Vietnam dans tous les domaines, et les deux pays sont désormais devenus des partenaires importants l’un pour l’autre. Au cours des dernières décennies, la Hongrie a joué un rôle essentiel dans la formation de la main-d’œuvre vietnamienne, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de la médecine et des sciences naturelles, des milliers d’étudiants vietnamiens ayant étudié dans ce pays européen.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 1 milliard de dollars américains, avec une croissance significative de 17% l’année dernière. De nombreuses entreprises hongroises ont renforcé leur présence au Vietnam dans les secteurs des produits pharmaceutiques, des équipements médicaux, de l’alimentation, de l’agriculture et de la défense.

Concernant les étapes clés de la coopération bilatérale, M. Baloghdi a souligné la création du Partenariat global en 2018 comme une avancée significative, reflétant l’engagement des deux parties à renforcer leur coopération multidimensionnelle, du commerce et de l’investissement à l’éducation, à la santé, aux sciences et aux technologies.

Suite à l’amélioration des relations, les échanges bilatéraux ont connu une croissance constante, faisant de la Hongrie l’un des principaux partenaires du Vietnam en Europe centrale. Les deux parties continuent de bénéficier de ce partenariat efficace.

Le diplomate a rappelé la visite du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Hongrie en janvier 2024, affirmant qu’elle avait donné un nouvel élan aux relations bilatérales, réaffirmant la volonté de renforcer la coopération économique, politique et culturelle entre les deux nations, avec la signature de plusieurs accords importants.

Parallèlement, la visite au Vietnam du ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Peter Szijjarto, en mars dernier, a contribué à renforcer l’efficacité de la coopération globale entre les deux pays, a-t-il souligné.

Le diplomate a également évoqué les programmes de coopération à venir entre le Vietnam et la Hongrie, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’éducation et de la formation, ainsi que de la lutte contre le changement climatique.

Les liens historiques profonds entre les peuples des deux pays demeurent un fondement solide des relations bilatérales, a-t-il souligné, suggérant d’intensifier les échanges culturels et éducatifs pour consolider davantage ces relations.

La Hongrie reste déterminée à offrir des bourses aux étudiants vietnamiens dans le cadre du programme Stipendium Hungaricum, contribuant ainsi à attirer les jeunes talents vietnamiens, a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’au-delà de l’éducation, la promotion du tourisme et des programmes culturels est également essentielle, et qu’encourager les échanges directs entre artistes, écrivains et universitaires contribuera à approfondir la compréhension mutuelle.

Photo : VNA/CVN

L’ambassade de Hongrie s’engage également à organiser des semaines culturelles, des projections de films et des expositions afin de présenter le riche patrimoine culturel hongrois au public vietnamien, contribuant ainsi à combler le fossé culturel entre les deux pays, a-t-il indiqué, soulignant les perspectives de coopération future entre les deux parties en matière de formation et de transfert de technologie nucléaire civile.

En ce qui concerne les futurs programmes de coopération avec le Vietnam visant à soutenir ce pays d’Asie du Sud-Est dans la réalisation de ses objectifs de développement, M. Baloghdi a déclaré que la Hongrie apprécie grandement l’engagement du Vietnam à atteindre ses objectifs de développement par une croissance fondée sur la connaissance et le progrès économique, se déclarant convaincu que cette approche contribuera à accroître la compétitivité mondiale du Vietnam et à améliorer la qualité de vie de sa population.

Forte de ses atouts scientifiques et technologiques, la Hongrie perçoit un fort potentiel de coopération avec le Vietnam dans les domaines de l’agriculture de haute technologie, de la transformation numérique, de la gestion des ressources en eau, des technologies médicales et de l’intelligence artificielle, a déclaré l’ambassadeur, affirmant que ce pays d’Europe centrale est prêt à soutenir le Vietnam par le biais de projets conjoints de recherche et développement, ainsi que de programmes de transfert de technologie et de partenariats dans l’éducation et la formation, notamment des bourses et des échanges universitaires.

En outre, la Hongrie souhaite renforcer la coopération avec le Vietnam dans le développement du secteur économique privé, en contribuant à promouvoir l’innovation et en soutenant le Vietnam dans sa transition vers une économie de la connaissance à haute valeur ajoutée, a ajouté l’ambassadeur.

VNA/CVN