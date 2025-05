Une librairie vietnamienne diffuse la culture nationale au Japon

>> Le Vietnam considère le Japon comme l'un de ses partenaires les plus importants et les plus fiables

>> Forum de coopération Vietnam - Japon dans les industries stratégiques

>> Le Festival du Vietnam au Japon aura lieu les 31 mai et 1er juin

Passionné de lecture depuis son enfance, Ngô Ngoc Khanh a conservé cette habitude après son arrivée au Japon en 2015 pour ses études. Chaque mois, sa famille lui envoyait des livres du Vietnam, transformant sa chambre d'étudiant en une véritable bibliothèque. Ne voulant pas se séparer des ouvrages lus, Ngô Ngoc Khanh a commencé à en partager certains sur les réseaux sociaux, suscitant l'intérêt d'un large public. Il a alors pris conscience de la forte demande de livres vietnamiens parmi ses compatriotes.

Photo : I LOVE VIETNAM

Après l’obtention de son diplôme universitaire, Ngô Ngoc Khanh a décidé d’ouvrir une librairie vietnamienne au Japon. Située au rez-de-chaussée d’un immeuble résidentiel, la librairie s’étend sur environ 90 m² et propose environ 10.000 titres : essais, romans, sciences, histoire, livres de cuisine en vietnamien, albums photos, ainsi que des œuvres littéraires d’auteurs japonais renommés.

La librairie Macaw fonctionne à la fois en boutique physique et en ligne. Elle attire non seulement des clients vietnamiens résidant au Japon, mais aussi de nombreuses entreprises japonaises accueillant des stagiaires vietnamiens. Ces dernières achètent des livres pour constituer des bibliothèques en vietnamien sur leurs lieux de travail. Sa page Facebook compte aujourd’hui plus de 400.000 abonnés. Ngô Ngoc Khanh y met régulièrement à jour les nouveautés, ainsi que sur Instagram et le site web de la librairie, facilitant l’accès et les choix pour les lecteurs.

Bien que le prix des livres soit plus élevé qu’au Vietnam - en raison des frais d’importation et du respect du droit d’auteur - la librairie reste très fréquentée. Elle est perçue comme un lieu idéal pour les jeunes en quête d’un espace calme et accueillant, où l’on peut aussi profiter de boissons et de collations. Avec un design à espace ouvert, les livres sont organisés clairement par thématiques, permettant aux visiteurs de lire sur place ou d’acheter les ouvrages de leur choix.

Photo : NHK World

Dans une interview accordée à la chaîne NHK, Ngô Ngoc Khanh a indiqué que de nombreux lecteurs japonais, y compris des enseignants de langue vietnamienne, apprécient particulièrement sa librairie pour y acheter des manuels et des ouvrages culturels. Ce qui les séduit aussi, c’est la fameuse boisson à base de café et lait de coco signature de l’établissement.

Dans un élan de partage culturel entre Vietnamiens et Japonais, Ngô Ngoc Khanh a également intégré une bibliothèque gratuite à sa librairie. Devant la boutique, une étagère en libre accès invite chacun à déposer ou à emprunter des ouvrages.

Fort de cette première expérience, Ngô Ngoc Khanh ambitionne d'inaugurer une seconde librairie, afin d'enrichir davantage le quotidien et les expériences des amoureux de la littérature vietnamienne.

VNA/CVN