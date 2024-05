Les localités du Sud favorisent le développement économique basé sur la mer

Les localités du Sud ont élaboré de nombreuses stratégies visant un développement économique maritime stable et durable afin de tirer le meilleur parti de leurs avantages liés à l'aquaculture, au tourisme, aux ports maritimes et à l'exploitation pétrolière et gazière.

>> Des localités du Sud cherchent à développer le tourisme à partir de leurs atouts spécifiques

>> Kiên Giang : hausse des exportations au cours des quatre premiers mois

Photo : Huy Hai/VNA/CVN

Récemment, le Premier ministre a approuvé une décision sur la planification de la province de Kiên Giang pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, dans laquelle Kiên Giang s'efforcera de devenir un centre économique maritime fort du pays.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial Lê Quôc Anh, la province, qui compte plus de 140 îles et une zone de pêche de plus de 63.200 km², occupe une position clé pour la pêche dans le delta du Mékong et dans tout le pays et a un grand potentiel pour développer l’économie maritime.

Avec de nombreuses espèces aquatiques de grande valeur, Kiên Giang a déterminé que l'économie marine serait la principale orientation de développement, en mettant l'accent sur le développement efficace et durable de l'aquaculture marine dans une direction industrielle et moderne, a déclaré Lê Quôc Anh.

Comme Kiên Giang, la province la plus méridionale de Cà Mau vise également à devenir une localité clé du développement économique maritime.

Lê Van Su, vice-président du Comité populaire provincial, a déclaré que la province s'efforce de construire une pêche, une agriculture et une sylviculture modernes et intelligentes, et de développer des liens de production suivant la chaîne de valeur éco-agricole biologique.

Une attention particulière sera accordée au développement d'une agriculture marine de haute technologie, efficace et durable, en appliquant la science, la technologie et l'innovation dans la conservation après récolte et la transformation en profondeur pour augmenter la valeur ajoutée des produits de la mer.

En outre, Cà Mau a une stratégie visant à protéger les ressources et l’environnement écologique et à garantir fermement la défense nationale, la sécurité et la souveraineté sur la mer et les îles du pays. Il se concentre également sur le développement durable et la gestion de l’économie maritime de manière intégrée et interdisciplinaire avec la participation des communautés résidentielles et commerciales.

Photo : Manh Duong/VNA/CVN

Entre-temps, la province méridionale de Bà Ria-Vung Tàu a formé un système portuaire classé comme ports nationaux spéciaux. La localité abrite Cai Mép Thi Vai, l'un des 20 ports en eau profonde ayant le plus grand potentiel d'exploitation au monde. Le port est capable de recevoir des navires de plus de 200.000 tonnes, ce qui permet à Bà Ria-Vung Tàu de développer le transport maritime dans la région en particulier et la logistique vietnamienne en général.

Selon le Comité populaire provincial, pour tirer profit et promouvoir l'efficacité du système portuaire, la province a également planifié et construit un système de parcs industriels liés aux ports maritimes. À ce jour, elle compte 15 parcs industriels d'une superficie totale d'environ 8.510 hectares.

Le secrétaire du Comité du Parti de Kiên Giang, Dô Thanh Binh, a déclaré que la province avait actuellement des politiques favorables pour développer les eaux, les îles et les zones côtières de la province afin de devenir une zone économique clé avec des ports maritimes d'échelle internationale pour faciliter le commerce avec les partenaires régionaux et internationaux.

Dans le même temps, elle appliquera des mécanismes et des politiques préférentiels liés aux investissements étrangers et nationaux à Phu Quôc – son île la plus célèbre.

À ce jour, Phu Quôc a attiré 286 projets d'investissement d'une valeur totale de plus de 375.000 milliards de dôngs (14,7 milliards d’USD). Parmi eux, 47 ont été mis en service et 78 autres sont en construction.

VNA/CVN