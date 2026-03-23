Économie de carburant : promouvoir au maximum le travail à distance

Face auxfluctuations des prix des carburants liées au conflit au Moyen-Orient,l’économiste Dinh Trong Thinh souligne l’urgence de mettre en œuvre des mesuresfavorisant les économies d’énergie. Selon lui, le développement du télétravailet des solutions limitant les déplacements constitue un levier important pouratténuer la crise actuelle.

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Le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a récemment signé et publié la conclusion n°14 du Bureau politique portant sur la stabilisation de l’approvisionnement et des prix des carburants dans le contexte actuel, marqué par un conflit au Moyen-Orient qui ne montre aucun signe d’apaisement.

Dans ce cadre, le Bureau politique a demandé aux instances du Parti et au gouvernement de mobiliser rapidement les organes compétents afin de suivre, analyser et anticiper l’évolution de l’offre, de la demande et des prix mondiaux des carburants. Il s’agit notamment d’élaborer des scénarios de réponse adaptés, tout en mobilisant les principaux instruments de politique économique : mesures budgétaires (impôts, taxes, dépenses), politiques monétaires (taux d’intérêt, crédits, gestion des devises), ainsi que les outils de régulation des prix et du commerce. Parallèlement, les autorités doivent renforcer les contrôles, lutter contre la contrebande, surveiller étroitement les acteurs du marché et sanctionner sévèrement les pratiques spéculatives et frauduleuses.

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Le texte insiste également sur la nécessité de promouvoir une consommation économe afin de garantir un approvisionnement stable et de limiter les fluctuations des prix des matières premières et des carburants, qui affectent directement l’économie, la vie quotidienne et la stabilité macroéconomique. En parallèle, une stratégie nationale de stockage à long terme des matières premières et des carburants doit être rapidement mise en place.

Le 21 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion du Comité permanent du gouvernement consacrée à la gestion de la crise énergétique. Il a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de renforcer le suivi et les prévisions des marchés pétroliers, tant au niveau national qu’international, afin d’anticiper les évolutions de l’offre et des prix, et de proposer rapidement des solutions adaptées aux autorités compétentes.

Dans un entretien accordé au journal Tiên Phong, l’expert Dinh Trong Thinh a estimé que les orientations du Bureau politique et les mesures rapides du gouvernement étaient appropriées. Selon lui, l’ensemble du système politique sera mobilisé pour limiter les impacts de la hausse des prix du carburant.

Il souligne que le conflit au Moyen-Orient perturbe l’approvisionnement mondial en pétrole, une ressource essentielle, avec des répercussions directes sur le Vietnam. Cette situation entraîne une hausse des prix des carburants, qui se répercute sur l’ensemble des biens et services, affectant à la fois le quotidien des citoyens et la croissance économique.

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Selon lui, si la situation perdure, la croissance économique du Vietnam pourrait être affectée. "Si le conflit se prolonge en mars et avril, la croissance pourrait ralentir de 0,3 à 0,5% cette année, ce qui serait préoccupant. L’inflation augmenterait également, affectant les principaux indicateurs économiques", a-t-il averti. L’ampleur de l’impact dépendra toutefois de la durée du conflit : un apaisement rapide limiterait les effets, tandis qu’une crise prolongée accentuerait les difficultés.

L’expert recommande de généraliser le télétravail lorsque cela est possible, afin de réduire les déplacements et, par conséquent, la consommation de carburant.

Enfin, il insiste sur l’importance de mesures rapides et coordonnées. Les autorités doivent notamment renforcer la coopération internationale pour faciliter l’importation de matières premières et de carburants, garantissant ainsi la continuité de la production et des activités économiques. Dans un contexte de prix élevés, il est également essentiel d’assurer la stabilité des revenus des citoyens afin de préserver leur pouvoir d’achat.

Nguyên Tùng/CVN