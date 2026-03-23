Approvisionnement en carburant : importer près de 38.000 tonnes de GPL depuis l’Australie

Dans un contexte de rareté mondiale de l’approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de forte hausse des prix, le Groupe national des industries et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam), en coopération avec la Société générale du gaz du Vietnam (PV GAS) et la Société de commerce des produits gaziers (PV GAS TRADING), prend l’initiative de diversifier ses sources d’importation, notamment en recevant récemment près de 38.000 tonnes de GPL en provenance d’Australie.

>> Le Premier ministre approuve une avance pour le fonds de stabilisation des carburants

>> Le PM Pham Minh Chinh appelle à sécuriser l’approvisionnement énergétique

>> Petrolimex accélère le remplacement de l’essence minérale par le biocarburant E10RON95

>> Économie de carburant : promouvoir au maximum le travail à distance

Photo : ND/CVN

Le conflit armé au Moyen-Orient se poursuit, entraînant une pénurie d’approvisionnement sur le marché de l’énergie et provoquant de fortes fluctuations des prix. Le Vietnam est confronté à une rareté des sources d’approvisionnement, car 70% de son GPL (gaz de pétrole liquéfié) importé provient de cette région d’Asie centrale.

Les prix de l’énergie et des carburants reflètent immédiatement la situation du marché et s’envolent par rapport à la période précédant le conflit : le prix du Brent a augmenté d’une fois et demie, celui du GPL a doublé, tandis que le prix du gaz naturel liquéfié (GNL) a été multiplié par deux à trois.

De plus, les coûts du transport maritime, de l’assurance des navires et de la substitution des sources d’approvisionnement par d’autres régions comme les États-Unis, l’Australie ou l’Asie du Sud-Est ont fortement augmenté, ce qui renchérit encore davantage les importations de produits énergétiques.

Par ailleurs, les pays à forte demande de GPL et dépendants des importations en provenance du Moyen-Orient, tels que la Chine et l’Inde, intensifient leurs achats pour constituer des stocks, accentuant la rareté des marchandises sur le marché et faisant grimper les surcharges de marché. Sur le marché asiatique, la prime du GPL (Premium) a atteint un niveau record, multiplié par 10 à 15 par rapport à la période précédant le conflit.

Solutions

Depuis le début du mois de mars 2026, PV GAS/PV GAS TRADING a activé un ensemble de solutions pour faire face aux situations d’urgence du marché du GPL, avec deux axes stratégiques majeurs : renforcer les capacités internes et diversifier les sources d’approvisionnement.

PV GAS a coordonné avec les parties concernées afin de maximiser la mobilisation du gaz domestique vers la côte ; d’ajuster le mode de fonctionnement des usines de traitement du gaz pour accroître au maximum la production de produits liquides (GPL, condensat) ; de gérer les stocks de manière équilibrée pour assurer un approvisionnement continu du marché ; et de donner la priorité aux importations destinées à répondre aux besoins industriels et domestiques du pays par rapport aux autres usages commerciaux.

Photo : ND/CVN

Petrovietnam/PV GAS a également rapidement intensifié la recherche et la diversification des sources d’approvisionnement en provenance des États-Unis, de l’Australie, de l’Asie de l’Est et de l’Asie du Sud-Est afin de remplacer les volumes manquants en provenance du Moyen-Orient. L’entreprise a en outre renforcé la fourniture de divers produits gaziers domestiques pouvant se substituer au GPL pour les clients industriels, notamment le gaz acheminé par pipeline et le gaz naturel comprimé (GNC).

Bien que le prix du GPL ait fortement augmenté immédiatement après le déclenchement du conflit au Moyen-Orient, Petrovietnam/PV GAS, en donnant la priorité à la sécurisation des approvisionnements, au soutien du marché et sans viser le profit durant cette période difficile, a maintenu ses prix de vente inchangés depuis le début de l’année jusqu’à présent.

Face à la situation de conflit au Moyen-Orient, dont les évolutions complexes et prolongées laissent prévoir une pénurie persistante de marchandises et une hausse durable des prix dans les mois à venir, PV GAS/PV GAS TRADING a échangé et discuté avec ses clients afin de construire et de convenir de principes et de méthodes pour garantir l’approvisionnement en GPL sur le marché dans les prochains mois.

Les clients ont convenu du principe d’enregistrer leurs besoins et de les confier à PV GAS/PV GAS TRADING, en tant qu’intermédiaire, pour rechercher des sources de GPL importé sur le marché spot et les redistribuer aux clients à un prix correspondant aux coûts de la source, aux frais d’importation jusqu’au Vietnam et aux autres coûts réels éventuels, sans marge bénéficiaire pour l’intermédiaire.

Dans un esprit de solidarité, de partage des difficultés et sur la base de ce plan commun, PV GAS/PV GAS TRADING et ses clients s’efforceront d’assurer l’approvisionnement en GPL pour le marché en avril et mai 2026, et continueront à coopérer étroitement pour les mois suivants.

En mars 2026, PV GAS a importé 5 000 tonnes de GPL des États-Unis le 17 mars, puis près de 38.000 tonnes de GPL le 20 mars en provenance de l’Australie à bord du navire Clipper Vanguard. PV GAS prévoit d’importer près de 48.000 tonnes supplémentaires de GPL en avril depuis les États-Unis, en plus de l’achat complémentaire de cargaisons de plus petite taille chaque mois, afin de garantir l’approvisionnement selon les besoins des clients.

PV GAS affirme assurer l’approvisionnement pour mars et avril 2026 et met en œuvre des solutions destinées à couvrir la majeure partie de la demande en mai 2026. En tant qu’entité de référence de Petrovietnam, PV GAS s’engage à accompagner le marché en donnant la priorité à la sécurité énergétique, sans objectif de profit, afin de partager les risques avec ses clients.

Anh Tuân - Hoàng Phuong/CVN