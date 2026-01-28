Virus Nipah en Inde : le Vietnam renforce la prévention dès les postes-frontières

L’Administration vietnamienne de la prévention des maladies du ministère de la Santé a adressé une note urgente aux services concernés afin de renforcer la surveillance et la prévention du virus Nipah dès les postes-frontières, dans les établissements de santé et au sein de la communauté.

Ce document a été transmis aux Services de la santé de 31 provinces et villes du pays, aux cinq Centres internationaux de quarantaine sanitaire de Hai Phong, Lang Son, Lào Cai, Quang Ninh et Khanh Hoa, ainsi qu’aux Centres de contrôle des maladies (CDC) de niveau provincial, leur demandant d’intensifier les mesures de prévention et de lutte contre la maladie à virus Nipah.

Selon les informations du système de surveillance des maladies infectieuses, l’Inde a enregistré, du 27 décembre 2025 au 27 janvier 2026, cinq cas suspects d’infection par le virus Nipah, dont deux confirmés par des tests biologiques, dans un hôpital de l’État du Bengale occidental.

Afin de prévenir de manière proactive toute introduction et propagation de la maladie au Vietnam, l’Administration vietnamienne de la prévention des maladies a demandé aux autorités sanitaires locales de renforcer la surveillance épidémiologique aux points d’entrée, dans les établissements médicaux et au sein de la communauté, de suivre régulièrement l’évolution de la situation sanitaire mondiale et de contrôler strictement les personnes entrant sur le territoire afin de détecter rapidement les cas suspects et de les traiter immédiatement dès les postes-frontières.

Il est également exigé d’appliquer rigoureusement les mesures de protection individuelle pour le personnel de santé et les personnes ayant été en contact étroit avec des cas suspects ou confirmés, ainsi que de renforcer le contrôle des infections dans les établissements médicaux.

Selon l’Administration vietnamienne de la prévention des maladies, le virus Nipah se transmet principalement de l’animal à l’homme, ou par contact avec des objets ou des aliments contaminés, et peut également se transmettre d’homme à homme par contact direct avec les sécrétions et excrétions des patients. La période d’incubation est de 4 à 14 jours. Les personnes infectées peuvent présenter des symptômes tels que maux de tête, douleurs musculaires, vomissements et maux de gorge, pouvant évoluer vers des vertiges, une somnolence, des troubles de la conscience et des signes neurologiques évoquant une encéphalite aiguë.

Au 27 janvier, aucun cas d’infection par le virus Nipah n’avait été détecté au Vietnam. Le ministère de la Santé a demandé aux localités de renforcer la surveillance et la prévention de la maladie dès les postes-frontières, dans les établissements de santé et au sein de la communauté, et de se tenir prêtes à mettre en œuvre les mesures de riposte nécessaires.

Le ministère de la Santé a affirmé qu’il continuerait de suivre étroitement l’évolution de la situation épidémiologique et de se coordonner avec l’Organisation mondiale de la santé et les pays concernés afin de déployer en temps opportun des mesures de prévention et de lutte appropriées et efficaces.

