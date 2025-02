Sortir (du 8 au 16 mars)

>> Sortir (du 22 février au 17 mars)

>> Sortir (du 15 au 26 février)

>> Sortir (du 22 au 26 février)

THÉÂTRE

Cành khế ngọt - La branche de carambole sucrée

Le 8 mars de 19h30 à 21h00

Centre culturel et artistique

22, rue Hàng Buôm, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï

Tarif : 250.000 de dôngs

Dans le cadre du projet du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme visant à intégrer les spectacles vivants au cœur du vieux quartier de Hanoï, la pièce Cành khế ngọt (La branche de carambole sucrée), une œuvre de cải lương (théâtre rénové), met en lumière les injustices sociales du début du XXe siècle, sous le double joug colonial et féodal.

L’histoire suit Khế, une jeune fille de paysans prise dans l’engrenage des ambitions de Quản Báu et Cả Hoành, figures oppressives de l’époque. Loin des mises en scène traditionnelles, ce spectacle propose une immersion totale où acteurs et spectateurs partagent le même espace, créant une expérience unique, où l’interaction renforce l’émotion et l’impact du récit.

ÉVÉNEMENT

Festival international des lanternes Ocean

Jusqu’au 16 mars

Vinhome Ocean Park 2, province de Hung Yên (Nord)

Le premier Festival international des lanternes Ocean illumine les nuits printanières avec des spectacles culturels éblouissants. Jusqu’au 16 mars, cet événement envoûte le public en le plongeant dans un univers mythologique oriental, où la magie des lumières rencontre les technologies modernes.

Parmi les créations les plus remarquables, on retrouve Qilin, Rite Sajik et Nongak, Lac Long Quân revient, L’âme sacrée de la terre vietnamienne, Le dragon illuminant l’Orient et Les ailes de l’avenir.

Avec cette première édition, le Festival international des lanternes Ocean place le Vietnam sous les projecteurs du monde artistique et culturel. En combinant innovation, tradition et excellence artisanale, il célèbre la richesse des cultures orientales tout en affirmant le rôle du Vietnam comme acteur majeur des échanges culturels internationaux.

Dan Thanh/CVN