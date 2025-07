Concerts gratuits de la Chorale de garçons de Monaco à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville

La Chorale de garçons de Monaco donnera une série de concerts à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, du 5 au 17 juillet.

Photo : MC/CVN

À Hanoï, la chorale se produira à la cathédrale Saint-Joseph les 7 et 8 juillet à 20h00. À Hô Chi Minh-Ville, des concerts auront lieu au Consulat général de France ainsi qu’à l’église paroissiale Binh Triêu Fatima, les 14, 16 et 17 juillet.

La chorale s’était produite pour la première fois au Vietnam en 2018, remportant un vif succès auprès du public hanoïen.

Fondée en 1974, la Chorale de garçons de Monaco fait partie de la chorale de la Cathédrale de Monaco. Elle est composée de vingt-cinq garçons âgés de 9 à 16 ans.

Aujourd’hui placée sous le haut patronage de S.A.S. le Prince Albert II, la chorale joue un rôle actif dans la vie culturelle de la Principauté. Ses jeunes chanteurs ont visité plus de 40 pays à travers le monde, agissant comme ambassadeurs de Monaco et mettant en valeur le lien historique du pays avec la culture et les arts de la scène.

L’entrée à tous les concerts est gratuite.

