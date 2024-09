Le Vietnam s’adapte aux tendances mondiales en matière d’application des critères ESG

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Cet objectif représente toutefois un défi considérable pour le pays qui est une économie émergente, nécessitant une collaboration étroite entre le gouvernement, les entreprises et toute la population. Parmi les mesures envisagées, l’adoption de pratiques commerciales responsables conformes aux critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) a un rôle clé.

Les critères ESG permettent d’évaluer la durabilité et l’impact des entreprises sur la société. L’application de ces trois piliers s’inscrit dans une tendance mondiale visant à promouvoir le développement durable. Il est crucial que les entreprises approfondissent leur compréhension de ces critères afin de les mettre en œuvre de manière efficace, tout en minimisant les risques et les inconvénients potentiels.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) avait initialement facilité la libre circulation des biens et des capitaux entre les nations. Cependant, les pays développés ont récemment établi de nouvelles normes commerciales. Désormais, la circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-d’œuvre est conditionnée par le respect des critères ESG. Plusieurs pays exigent ainsi que les entreprises multinationales fournissent des rapports ESG. En parallèle, les accords de libre-échange de nouvelle génération récemment conclus par le Vietnam avec les pays développés intègrent des dispositions relatives au développement durable, selon Nguyên Dinh Tho, directeur de l’Institut des stratégies et des politiques sur les ressources naturelles et l’environnement du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Nguyên Dinh Tho souligne que de nombreuses petites et moyennes entreprises vietnamiennes, y compris les agriculteurs, sous-estiment l’impact des critères ESG sur leurs activités. Pourtant, les priorités du marché mondial ont évolué : la durabilité est devenue le critère principal, suivie par la qualité, puis le prix. Les grands marchés pourraient être prêts à sacrifier la part de marché du Vietnam de 1% afin de préserver leurs 99% restants, en accord avec leurs engagements en matière de durabilité.

À compter du début 2025, l’Union européenne (UE) interdira l’importation de produits agricoles issus de la déforestation après le 31 décembre 2020. Début 2026, l’UE mettra officiellement en œuvre le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM). Les États-Unis et d’autres nations ont également introduit la Clean Competition Act (Loi sur la concurrence propre). Le Royaume-Uni s’apprête aussi à adopter une législation similaire au CBAM.

Dô Thi Thu Hà, directrice générale adjointe de KPMG Vietnam, filiale de KPMG - l’un des quatre principales sociétés d’audit mondiales, indique qu’auparavant, les investisseurs se concentraient exclusivement sur les rapports financiers. Aujourd’hui, ils accordent une importance croissante aux rapports ESG pour prendre des décisions sur l’investissement et leurs choix d’achat.

Bien que les entreprises puissent afficher des résultats financiers élevés, des conditions de travail inadéquates ou des impacts environnementaux négatifs sont susceptibles de dissuader les investisseurs potentiels.

Truong Vinh Khang, chef du département de développement durable chez BSI Vietnam, une filiale du British Standards Institute (BSI) spécialisé dans l’évaluation et la certification à l’échelle mondiale, souligne que les critères ESG constituent une méthode efficace permettant aux entreprises d’appréhender et de répondre aux exigences de développement durable du marché visé.

Écart entre la prise de conscience et l’action

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Lors de la COP26 en 2021, le Vietnam a pris des engagements ambitieux, notamment l’arrêt de la déforestation d’ici 2030, l’élimination progressive de l’électricité produite à partir du charbon d’ici 2040, et la neutralité carbone d’ici 2050.

En 2022, le Vietnam a présenté sa deuxième mise à jour du rapport sur les contributions déterminées au niveau national (NDC). Selon ce rapport, le pays vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 15,8% par rapport au scénario du statu quo (BAU) d’ici 2030, et de 27,7% avec le soutien international.

Le gouvernement vietnamien a également publié plusieurs règlements et politiques pour aider les entreprises et les parties prenantes à appliquer efficacement les critères ESG.

"Le gouvernement vietnamien reste à l’écoute, respecte et communique auprès des entreprises pour éliminer les difficultés, surmonter les défis, travailler et se développer ensemble, défendre et créer un environnement de paix, de coopération et de développement tant au niveau régional que mondial…". C’est ce qu’a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la rencontre avec les entreprises à participation étrangère et du Forum d’affaires du Vietnam 2024 (VBF 2024).

Sur le pilier environnemental (E) des critères ESG, le Vietnam a promulgué la Loi sur la protection de l’environnement et des textes d’application, des documents sur l’inventaire, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la protection de la couche d’ozone, les Planifications sur le développement électrique, l’économie circulaire, les Stratégies nationales sur la protection de l’environnement, le changement climatique et la croissance verte.

Sur le pilier social (S), le Vietnam a adopté le Code du travail, la Loi sur les syndicats, la Loi sur la protection des droits des consommateurs, et le Décret sur la protection des données personnelles.

Concernant la gouvernance (G), le pays dispose de la Loi sur les entreprises, de la Loi sur les investissements, de la Loi sur les établissements de crédit, et de la Loi sur la lutte contre la corruption, entre autres.

Une étude menée en 2022 par le Département du développement des entreprises du ministère du Plan et de l’Investissement, avec un soutien technique de l’USAID, révèle que l’adoption pionnière des critères ESG est principalement observée au sein des grandes entreprises, notamment les entreprises à investissement direct étranger, les entreprises publiques et celles orientées vers l’exportation. En revanche, seulement 25% des petites et moyennes entreprises (PME) les mettent en œuvre de manière proactive, tandis que 21% n’envisagent pas de les adopter dans les 2 à 4 prochaines années.

Nguyên Dinh Tho conseille aux entreprises de se baser sur les objectifs mondiaux de développement durable, les normes internationales, les exigences des marchés cibles et la législation vietnamienne pour mettre en œuvre les ESG de manière appropriée.

Actuellement, la législation vietnamienne adopte une approche plus lente et sera comparable à celle de l’UE, afin d’éviter que les marchés n’entravent le commerce et les investissements avec le Vietnam. Si des normes plus strictes sont imposées et que les prix augmentent, les entreprises vietnamiennes risquent de perdre leur compétitivité. À l’inverse, si les normes sont moins exigeantes, les entreprises vietnamiennes qui s’adapteront trop lentement pourraient être exclues du marché. Étant donné que la majorité des entreprises vietnamiennes sont de petite et moyenne taille, le "regroupement" permettra de réduire leurs coûts.

VNA/CVN