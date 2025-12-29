L’économie vietnamienne a terminé en trombe l’année 2025

Grâce à une détermination sans faille et à des mesures politiques décisives à tous les niveaux de gouvernement, le Vietnam termine l’année sur une croissance record, selon HSBC.

Selon un article publié par Vu Binh Minh, directeur associé du département des changes chez HSBC Vietnam, l’année 2025 marque une nouvelle fois que le Vietnam a atteint la plupart de ses objectifs macroéconomiques fixés en début d’année, qu’il s’agisse d’une croissance économique robuste, d’une maîtrise efficace de l’inflation ou d’autres indicateurs clés.

Au cours des douze derniers mois, les performances du Vietnam sont particulièrement impressionnantes compte tenu des difficultés considérables auxquelles le pays a été confronté, notamment l’évolution des droits de douane, le changement climatique et l’augmentation de la dette publique mondiale.

Malgré un contexte commercial incertain, la production industrielle a progressé de 10% en glissement annuel au troisième trimestre. Cette croissance a été particulièrement généralisée, touchant bien au-delà du seul secteur industriel. Le secteur des services continue d’afficher une forte croissance grâce aux excellentes performances des services commerciaux et des secteurs liés au tourisme.

Les ventes au détail ont également enregistré des améliorations significatives, bondissant de 12% au troisième trimestre. Parallèlement, les secteurs liés au tourisme, notamment les transports et l’hébergement, connaissent également un essor continu, le Vietnam enregistrant un retour des touristes équivalent à 120% du niveau de 2019, ce qui le place en tête de l’ASEAN en matière de reprise du tourisme.

Le commerce vietnamien en plein essor

Les échanges commerciaux continuent de prospérer, les exportations et les importations affichant toutes deux une croissance de près de 20% au troisième trimestre.

L’excédent commercial du Vietnam au troisième trimestre a plus que doublé, atteignant trois milliards de dollars américains, contre trois milliards au premier semestre. Le solde commercial total s’établit ainsi à 20,53 milliards de dollars américains d’excédent pour les onze premiers mois de l’année.

Depuis début 2025, les produits électroniques ont dépassé les produits manufacturés légers pour devenir le premier poste d’exportation vers le marché américain. Le pays a renforcé son rôle dans l’assemblage final de produits électroniques, se spécialisant dans l’électronique grand public. Cette évolution témoigne de la montée en gamme du Vietnam dans la chaîne de valeur technologique, a souligné un expert de HSBC.

Bien que le Vietnam soit concentré sur le bas de la chaîne d’approvisionnement technologique, la forte demande en intelligence artificielle a des retombées positives, soutenant la croissance des exportations de composants informatiques et électroniques. Outre l’électronique grand public, le Vietnam joue un rôle de plus en plus important dans la production de circuits intégrés pour processeurs - un segment à plus forte valeur ajoutée que le simple assemblage électronique.

Les performances du Vietnam en matière d’investissement direct étranger (IDE) sont encourageantes, le pays ayant largement profité de l’essor des exportations stimulé par les IDE. Si les nouveaux IDE enregistrés ont connu une baisse de 8%, le capital ajusté et le capital enregistré pour les apports en capital et les acquisitions d’actions ont progressé respectivement de 17% et 50,7%, portant le total des entrées d’IDE à 33,69 milliards de dollars américains, soit leur plus haut niveau des cinq dernières années.

De même, les IDE décaissés au Vietnam au cours des 11 premiers mois de 2025 ont également atteint leur plus haut niveau en cinq ans, à 23,6 milliards de dollars américains, soit une hausse de 8,9%. Fait intéressant, la composition des IDE révèle une dynamique changeante, avec une nette reprise des flux en provenance de Chine continentale et des États-Unis, compensant partiellement la baisse des investissements d’autres investisseurs.

Pilier essentiel pour 2026

Concernant les perspectives économiques pour 2026, l’expert de HSBC suggère que le Vietnam se concentre sur le renforcement des investissements publics. En particulier, l’accélération des grands projets d’infrastructure est une priorité.

Les investissements publics du pays dans les infrastructures représentent environ 6 à 7% du PIB, un pourcentage nettement supérieur à celui des autres pays de la région. Ils demeurent un moteur de croissance essentiel pour l’économie. Face à l’incertitude croissante des marchés extérieurs et aux risques persistants liés au commerce mondial, le maintien d’une politique d’investissement public dynamique sera un pilier fondamental de la croissance.

Ceci est particulièrement important pour le Vietnam, compte tenu de sa marge de manœuvre limitée en matière d’assouplissement monétaire, mais de sa grande flexibilité budgétaire, son ratio dette publique/PIB étant le plus faible des pays de l’ASEAN.

