Le développement du pays doit profiter à tous

Lors de la Conférence pour dresser le bilan du travail en 2024 et déployer les tâches en 2025 du gouvernement et des autorités locales le 8 janvier, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que les fruits de la croissance devaient parvenir à tous d’une manière harmonieuse, juste, équitable et encourageante.

L’objectif de l’indépendance nationale et de l’édification d’un pays puissant et prospère fut affirmé par le Président Hô Chi Minh immédiatement après la fondation de la République démocratique du Vietnam. Dans la "Lettre aux Comités populaires des régions, provinces, districts et villages" publiée dans le journal Cuu quôc (Salut national) le 17 octobre 1945, il a déclaré clairement : "Si le pays est indépendant mais que sa population ne jouit pas du bonheur et de la liberté, alors l'indépendance n'a aucun sens".

Les documents du XIIIe Congrès national du Parti (janvier et février 2021) ont également ajouté l'expression "les gens bénéficient" à la devise d'action déjà familière : "les gens savent, les gens discutent, les gens font, les gens vérifient, les gens supervisent" pour devenir "les gens savent, les gens discutent, les gens font, les gens vérifient, les gens supervisent, les gens bénéficient".

Les orientations, les tâches clés et révolutionnaires au service de la mise en œuvre du Plan socio-économique 2025 indiquent clairement qu’en plus de continuer à donner la priorité à la promotion de la croissance et au maintien de la stabilité macroéconomique, le gouvernement vietnamien est très intéressé par les objectifs de développement culturel, d'assurer la sécurité sociale et d'améliorer les conditions de vie de la population.

Le gouvernement a défini huit tâches et solutions clés et révolutionnaires pour 2025, dont la sixième tâche est le développement culturel, la garantie de la sécurité sociale, les investissements et le développement culturel en harmonie avec l’économie et la société.

Le gouvernement préconise une bonne mise en œuvre des politiques en matière ethnique, religieuse, de croyance, de démographie, celles en faveur des personnes âgées, des jeunes, de l'égalité des sexes et des progrès des femmes ; la création d'un milieu de vie sécuritaire, convivial et sain pour les enfants ; les efforts afin d'achever la construction de plus de 100.000 logements sociaux en 2025 ; la concentration des ressources pour éliminer complètement les maisons temporaires et délabrées d’ici fin 2025.

En 2025, le Vietnam s’efforce d’atteindre un Produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4.900 USD (le niveau de 2024 étant de 4.700 USD).

La croissance du PIB par habitant du Vietnam entre 1990 et 2024 démontre clairement le fort développement économique du pays (en 1990, le pays n’a enregistré qu’un montant de 121,72 USD). L'objectif de 7.500 USD de PIB par habitant en 2030 montre que le gouvernement vietnamien se concentre sur le développement économique durable ainsi que sur l'amélioration de la qualité de vie de sa population.

En 2024, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales a accordé des subventions à près de 4 millions de personnes dans tout le pays, dont 1,394 million de personnes âgées, 1,667 million de personnes handicapées, 16.000 orphelins et enfants ayant perdu leur source de soutien, 150.000 enfants de moins de 3 ans, 80.000 parents isolés en difficulté. Le financement du budget de l'État pour la mise en œuvre des politiques d'assistance sociale s'élevait à environ 2.250 milliards de dôngs/mois.

La réduction rapide et durable de la pauvreté est également un indicateur important pour démontrer que le gouvernement poursuit toujours la politique d'un "pays puissant pour un peuple riche".

En 1993, le taux de ménages pauvres a été de 58,1%. En 2023, le taux de ménages pauvres selon l’indice de pauvreté multidimensionnelle n’a été que de 2,93% et a été ramené jusqu'à environ 1,9% en 2024. En 2025, le Vietnam s’efforce de réduire de moitié le nombre de ménages pauvres et quasi pauvres par rapport à 2021, selon la norme nationale de pauvreté multidimensionnelle. Il s’évertue également pour que 100% des districts pauvres et des communes connaissant des difficultés particulières dans les zones côtières et insulaires reçoivent des aides en matière d’investissement dans le développement d'infrastructures socio-économiques, des liens régionaux, des moyens de subsistance et de la production.

L'objectif de la campagne de 450 jours et nuits d'octobre 2024 à fin 2025 est d'apporter une aide au logement aux personnes méritantes en difficulté de logement (environ 200.000 logements) avec les ressources du budget de l'État ; d’apporter une aide au logement des pauvres et des personnes issues des minorités ethniques selon des programmes cibles nationaux (environ 88.000 logements) ; d’éliminer l’habitat précaire pour les ménages pauvres et quasi pauvres (plus de 153.000 logements).

L'un des points forts de la politique de sécurité sociale mise en œuvre par le gouvernement vietnamien est le programme cible national pour le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030 et la Stratégie des affaires ethniques pour la période 2021-2030, vision jusqu'en 2045.

Au début 2025, la situation socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses a connu de nombreux progrès encourageants. Vingt-cinq provinces et grandes villes ont enregistré chaque année une réduction de plus de 3% du taux de ménages pauvres parmi les minorités ethniques. Cinq provinces et grandes villes ont enregistré une augmentation des revenus moyens des minorités ethniques de plus de 2 fois par rapport à 2020…

À ce jour, toutes les 63 provinces et grandes villes du pays sont parvenues à la scolarisation de l’enseignement primaire, atteignant un taux de 100%. L'investissement annuel dans l'éducation au Vietnam représente environ 17 à 19% du budget total, un taux non bas s’il est comparé à celui des États-Unis (13%), de l'Indonésie (17,5%), de Singapour (19,9%)...

Pour le PIB national, il en représente 4,9%. Les dépenses budgétaires consacrées à l'éducation continueront d'augmenter à l'avenir, car la loi sur l'éducation de 2019 dit que le budget de l'État doit consacrer au moins 20% des dépenses totales à l'éducation et à la formation. En 2024, les dépenses totales du budget de l'État pour l'éducation et la formation se sont élevées à près de 381.000 milliards de dôngs.

En matière de santé publique, en 2024, le ministère de la Santé a atteint et dépassé tous les trois principaux objectifs socio-économiques fixés par l'Assemblée nationale (le nombre de médecins pour 10.000 personnes a atteint 14 ; le nombre de lits d'hôpitaux pour 10.000 personnes, 34 ; le taux de participation à l'assurance maladie, 94,1 %). En 2023, l'espérance de vie des femmes vietnamiennes est passée à 77,2 ans, celle des hommes, à 72,1 ans.

Le bureau de représentation du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam a évalué : Le Vietnam fait partie du premier des trois groupes de pays au monde ayant progressé le plus rapidement dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et il est l’un des pays ayant les meilleurs progrès dans la mise en œuvre des objectifs mondiaux en Asie.

S'exprimant sur la lutte contre la pauvreté en novembre 2024 à Rio de Janeiro (Brésil) dans le cadre du Sommet du G20, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a déclaré : le Vietnam a atteint la ligne d'arrivée avec 10 ans d'avance dans la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations unies et constitue un modèle de réussite en matière de guérison des blessures de la guerre, d'éradication de la faim et de réduction de la pauvreté.

Le Vietnam souhaite partager de précieuses leçons : ne pas sacrifier la sécurité, le progrès, la justice sociaux et l’environnement pour une simple croissance économique ; placer les gens au centre des préoccupations ; donner la priorité aux investissements dans les personnes.

