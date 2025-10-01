La Finlande se joint aux efforts du Danemark pour sécuriser son espace aérien

Le président finlandais Alexander Stubb a approuvé mardi 30 septembre une proposition du gouvernement visant à ce que les forces de défense finlandaises contribuent à la protection de l'espace aérien danois et à la lutte contre les drones lors de la prochaine réunion informelle des dirigeants de l'Union européenne (UE) à Copenhague, a annoncé le ministère de la Défense.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette décision fait suite à une demande d'assistance du Danemark. La Finlande déploiera un détachement équipé pour détecter et neutraliser les drones, qui opérera sous commandement danois, Copenhague conservant la responsabilité globale de la mission.

"En nous joignant à l'opération, nous envoyons un message concret de soutien à un autre pays nordique et allié de l'OTAN. Les drones constituent une menace récurrente et la Finlande dispose de solides capacités pour les contrer", a déclaré le ministre de la Défense, Antti Hakkanen, dans un communiqué de presse.

Prévue le 1er octobre, la réunion informelle des dirigeants de l'UE sera axée sur la défense européenne et le soutien à l'Ukraine.

Cette décision a été préparée dans le cadre de la loi finlandaise de 2017 sur la prise de décision en matière d'aide internationale, de coopération ou d'autres activités internationales, a ajouté le ministère.

Lundi 29 septembre, la Suède a également autorisé ses forces armées à soutenir la sécurité du Danemark pendant la réunion à Copenhague, a annoncé le Premier ministre, Ulf Kristersson. La Suède prêtera en outre du matériel radar au Danemark.

Il a ajouté lors d'une conférence de presse que cette aide reflète la participation de la Suède à la coopération anti-drones de l'UE : "Nous disposons désormais de capacités qui peuvent être utilisées."

Au cours des dernières semaines, plusieurs États européens ont signalé une recrudescence des violations de leur espace aérien par des drones.

La Pologne a intercepté plus d'une douzaine de drones au début du mois de septembre, l'Estonie a enregistré des violations de son espace aérien et le Danemark a été confronté à des observations répétées de drones au-dessus d'aéroports et de sites militaires.

